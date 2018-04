V Iráne zatkli iránsko-britského univerzitného pedagóga a aktivistu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Teherán 26. apríla (TASR) - Iránsko-britského univerzitného pedagóga zadržali v Iráne príslušníci Iránskych revolučných gárd. S odvolaním sa na informáciu iránskej ľudskoprávnej organizácie to vo štvrtok uviedla spravodajská televízia Sky News.Vysokoškolský pedagóg a mierový aktivista Abbas Edalat, pôsobiaci v Londýne, vycestoval zo svojho bydliska v Anglicku na odborný workshop do Iránu, uviedla ľudskoprávna organizácia Centrum pre ľudské práva v Iráne so sídlom v New Yorku. Dátum jeho cesty do Iránu nie je známy.Príslušníci iránskych gárd Edalatov dom v Teheráne opakovane prehľadali a po tom, ako ho zatkli, mu zhabali osobné veci, počítač a ďalšie pracovné záznamy.Edalat je profesorom počítačových technológií a matematiky na vysokej škole Imperial College.Rodina zadržaného podala 21. apríla žiadosť o jeho prepustenie na kauciu, revolučný súd v Teheráne ju však zamietol. Ako dôvod uviedol problémy s dokumentáciou.Podľa stredajšieho vyjadrenia iránskych úradov by sa mal pokus o prepustenie na kauciu obnoviť, dodala citovaná ľudskoprávna organizácia.Prípadom sa medzičasom začalo zaoberať britské ministerstvo zahraničných vecí.povedal hovorca britskej diplomacie.