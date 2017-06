V Írsku zatkli muža v súvislosti s útokom na moste London Bridge

Záchranky na London Bridge, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin/Londýn 7. júna (TASR) - Írska polícia v utorok oznámila, že zatkla muža v súvislosti s útokom na moste London Bridge.Policajný zbor Írska, Garda Siochana, informoval, že muža-tridsiatnika zatkli v utorok v írskom grófstve Wexford, južne od hlavného mesta Dublin, na základe zákona o trestných činoch krádeže a podvodu.Vypočúvanie muža sa sústreďovalo na dokumenty súvisiace s Rachidom Redouanom, jedným z troch útočníkov na londýnskom moste, ktorých identifikovala polícia.Redouane, ktorý sa hlásil k marockému aj líbyjskému pôvodu, strávil určitý čas v Británii a v Írsku.Redouana a dvoch ďalších mužov zastrelila polícia po tom, čo táto trojica útočníkov najskôr v sobotu neskoro večer 3. júna vrazila dodávkou do chodcov na moste London Bridge a potom zaútočila nožmi na ľudí v neďalekej nákupnej zóne Borough Market. Sedem ľudí pritom zahynulo a ďalších takmer 50 osôb utrpelo zranenia. Policajti všetkých troch teroristov zastrelili. Zodpovednosť za tento čin prevzala džihádistická organizácia Islamský štát.Druhým útočníkom bol britský občan Khuram Shazad Butt, ktorý sa narodil v Pakistane a do Británie prišiel ešte ako dieťa s rodičmi.Tretím útočníkom bol podľa polície Youssef Zaghba (22), marocký Talian. Zaghbov otec bol Maročan, matka Talianka. Narodil sa v roku 1995 meste Faz v Maroku a žil v talianskej Bologni.Zaghbova matka Valeria Collinová povedala pre taliansky spravodajský magazín L'Espresso, že syn jej zvykol ukazovať videá zo Sýrie a tvrdil, že tam chce ísť, "lebo je to miesto, kde človek môže žiť podľa pravého islamu".Collinová, ktorá konvertovala na islam a žije pri Bologni, uviedla, že so synom sa naposledy rozprávala dva dni pred sobotňajšími útokmi. Collinová dodala, že teraz si uvedomuje, že to bol telefonát na rozlúčku.Matka ešte vyhlásila, že aj keď syn veľmi túžil ísť do Sýrie, nikdy nepovedal, že tam chce ísť bojovať ako džihádista. Doplnila tiež, že sa ho snažila držať ďalej od radikálnych priateľov, ale "mal internet a odtiaľ sa dozvedel všetko".Matka uviedla, že súhlasí s moslimskými duchovnými, ktorí odmietli viesť pohreb jej syna.