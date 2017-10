V Istanbule sa začal megaproces so 143 pučistami z radov vojakov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 9. októbra (TASR) - V Istanbule sa dnes začal súdny proces so 143 niekdajšími príslušníkmi tureckej armády. Čelia obvineniam zo zastrelenia desiatok civilistov na jednom z mostov cez Bospor počas júlovej noci z roku 2016, keď v krajine došlo k pokusu o štátny prevrat.Medzi obžalovanými je aj 30 bývalých dôstojníkov tureckých ozbrojených síl, ktorým hrozia doživotné tresty odňatia slobody, informoval verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF.Sprisahanci mali 15. júla 2016 vo večerných hodinách obsadiť jeden z mostov v Istanbule tankami, aby zablokovali prepravu medzi európskou a ázijskou časťou mesta. Po výzve prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na odpor voči pučistom vyšli do ulíc, ale aj na spomínaný most masy ľudí.Pri streľbe pučistov zahynulo vtedy 34 civilistov, ako aj siedmi príslušníci ozbrojených síl. Medzi civilnými obeťami boli aj dlhoročný šéf Erdoganovej predvolebnej kampane a jeho 16-ročný syn. Napokon sa účastníci zmareného pokusu o štátny prevrat v skorých ranných hodinách vzdali na moste polícii a zložili zbrane.