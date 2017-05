V Istanbule zbúrali klub, v ktorom na Silvestra zahynulo 39 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 22. mája (TASR) - Nočný klub Reina v Istanbule, ktorý bol v noci na 1. januára terčom útoku atentátnika džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), zrovnali dnes so zemou.Ako dnes napísal turecký denník Hürriyet, pre ľudí blízkych klubu bolo jeho zbúranie prekvapením.dodal zdroj.Spolumajiteľ klubu Ali Ünal sa však už krátko po atentáte z noci na prelome rokov 2016 a 2017 vyjadril, že nechce prevádzkovať zábavný podnik na mieste, kde pri útoku islamistu zomrelo 39 ľudí a ďalšie desiatky osôb utrpeli zranenia.Útočník - identifikovaný neskôr ako Uzbek Abdulgadir Mašaripov - vtrhol do klubu Reina vo štvrti Ortaköy v preoblečení za Santu Clausa a spustil paľbu zo strelnej zbrane, pričom zabil 39 ľudí a ďalšie desiatky ich zranil.Z miesta činu ušiel a na úteku bol až do 16. januára. Polícia ho zadržala v istanbulskej štvrti Esenyurt spolu s ďalšími štyrmi podozrivými. Medzi nimi boli aj tri ženy.Klub Reina bol jedným z najvyhľadávanejších v Istanbule. V čase útoku sa v ňom nachádzalo približne 600 ľudí oslavujúcich príchod Nového roka.