V Izraeli došlo k ďalšiemu útoku nožom. Obeťou je 18-ročné dievča

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 11. júna (TASR) - Izraelské úrady vyšetrujú ďalší útok nožom, ktorého obeťou sa v pondelok v meste Afula na severe krajiny stala 18-ročná Izraelčanka. Izraelská polícia už medzičasom zadržala podozrivého, ktorým je 30-ročný Palestínčan z mesta Džanín na Západnom brehu.Hovorca izraelskej polície spresnil, že Palestínčana zadržali po krátkom pátraní a prenasledovaní, počas ktorého bol postrelený do nohy. V čase zadržania mal muž pri sebe nôž.Podľa webovej stránky denníka Times of Israel sa polícia teraz snaží zistiť motív činu, pričom už pripustila, že mohlo ísť o terorizmus.Útočník dievčine zasadil mnoho rán v hornej časti tela. Po prevoze do nemocnice označili lekári jej stav za veľmi vážny, pretože stratila veľa krvi.Od roku 2015 doteraz Palestínčania vo vlne násilností zabili viac ako 50 Izraelčanov, dvoch Američanov a jednu britskú turistku, ktorí boli v Izraeli na návšteve. Väčšina týchto útokov bola spáchaná nožom alebo išlo o zámerné vrazenie autom do davu.Izraelské bezpečnostné zložky za rovnaký čas zabili viac ako 260 Palestínčanov, z ktorých väčšina bola identifikovaná ako páchatelia útokov na Izraelčanov.Izrael vidí za krviprelievaním palestínsku vzburu, avšak Palestínčania tvrdia, že tieto násilnosti sú aj dôsledkom ich sklamania zo zmrazeného mierového procesu a už niekoľko desiatok rokov trvajúcej izraelskej okupácie palestínskych území.