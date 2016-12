V Izraeli pochovali ženu, ktorú zabil útok kamiónom v Berlíne

Hasiči stoja 20. decembra v blízkosti vražedného kamiónu v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 25. decembra (TASR) - Izraelčanka, ktorá zahynula v Berlíne pri teroristickom útoku kamiónom do ľudí na vianočných trhoch, bola pochovaná v piatok vo svojej vlasti v meste Herzlija severne od Tel Avivu. Potvrdilo to dnes izraelské ministerstvo zahraničných vecí.Dalia Eliakimová bola po minulotýždňovom útoku v Berlíne, pri ktorom zahynulo 12 ľudí, niekoľko dní nezvestná.Starosta Herzlíje Moše Fadlon na smútočnej rozlúčne so 66-ročnou ženou povedal, že juinformoval izraelský spravodajský portál Ynet News.Žena pricestovala do Nemecka na návštevu spoločne s manželom Ramim, ktorý pri útoku utrpel vážne zranenia a zostal v nemocnici v Berlíne. Muž je stabilizovaný. Manželský pár má dve dospelé deti, ktoré odleteli do Berlína, aby sa postarali o svojho otca.