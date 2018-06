V Izraeli zatkli bývalého ministra pre špionáž v prospech Iránu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 18. júna (TASR) - Izraelské úrady zatkli a obvinili zo špionáže pre Irán bývalého ministra energetiky Gonena Segeva. Informovala o tom v pondelok izraelská vnútroštátna tajná služba Šin Bet.Segeva zatkli v máji po prílete do Izraela pre podozrenie "zo spáchania zločinov pomoci nepriateľovi vo vojne a špionáže proti štátu Izrael".Tajná služba Šin Bet ďalej uviedla, že Segev bol "naverbovaný a vykonával činnosť ako agent v prospech iránskej spravodajskej služby". Iránu podľa vyhlásenia poskytoval správy o "energetickom trhu a bezpečnostných lokalitách v Izraeli".Segeva, ktorý bol ministrom v 90. rokoch za vlády premiéra Jicchaka Rabina, zatkli v roku 2004 za pokus o pašovanie 32.000 tabletiek drogy extáza z Holandska do Izraela. Chcel na to použiť už neplatný diplomatický pas. Z väzenia ho prepustili v roku 2007 a v posledných rokoch žil v Afrike, pripomína agentúra AP.