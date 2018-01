V Jadranskom mori vyzdvihli 17 migrantov, skončili v Čiernej Hore

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podgorica 30. januára (TASR) - Talianska rybárska loď vyzdvihla v utorok v Jadranskom mori z malého nafukovacieho člna 17 migrantov vrátane 11 Sýrčanov. Informovali o tom agentúra DPA a AP s odvolaním sa na čiernohorskú políciu.Plavidlo vyslalo núdzový signál, ale nemalo povinný rádiový transpondér, teda zariadenie umožňujúce prenos rádiových signálov. Uviedla to tamojšia televízna stanica TV RTCG citujúc políciu.Posádka talianskej lode vyzdvihla z mora migrantov ešte skôr, ako zakotvila v čiernohorskom prístave Zelenika. Polícia uviedla, že medzi migrantmi sa nachádzali aj dvaja Maročania, dvaja Jemenčania, Afganec a Pakistanec. Skupinu ľudí, medzi nimi štyri deti, vzali v Zelenike do policajnej väzby.Nebolo zrejmé, odkiaľ čln vyplával.Jadranské more sa nachádza v severnej časti Stredozemného mora. Jeho východné pobrežie zdieľa Grécko, Albánsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina a Chorvátsko, severné a západné pobrežie zas Taliansko.Obvykle pašeráci, ktorí prepravujú migrantov do Európy z Turecka alebo severnej Afriky, túto trasu nevyužívajú.Čierna Hora zaznamenala už niekoľko utečencov a migrantov, ktorí vstúpili na jej územie pozemnou trasou. Toto bol prvý prípad, čo sa migranti dostali do krajiny cez more.Egejské more a východná časť Stredozemného mora boli v rokoch 2015-2016 hlavnou vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do EÚ, kým krajiny nachádzajúce sa na tzv. balkánskej migračnej trase zatvorili svoje hranice. Urobili tak po migračnej vlne, keď v týchto rokoch prešlo cez Balkán vyše milióna utečencov a migrantov.