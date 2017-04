V Jánskej doline sprístupnili nový náučný chodník

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Liptovský Ján 25. apríla (TASR) - Návštevníkov turisticky vyhľadávanej Jánskej doliny neďaleko Liptovského Mikuláša oboznámi s údajmi o výnimočnosti tejto lokality nový náučný chodník. Tvorí ho sedem obojstranných informačných tabúľ a symbolická brána do národného parku Nízke Tatry.Poklady Jánskej doliny oslovujú nielen návštevníkov, ale aj odbornú verejnosť. Turisti sa odteraz vďaka náučnému chodníku zoznámia napríklad s jej históriou, faunou, flórou aj geológiou.doplnil riaditeľ správy Národného parku Nízke Tatry Ľuboš Čillag.Autorom projektu je podnikateľ Milan Straka, ktorý na Liptove pôsobí už viac ako desať rokov. Tvrdí, že Jánska dolina je pre jeho kolektív inšpiráciou, útočiskom, miestom aktívneho oddychu aj miestom, kde sa snažia zákazníkom vytvoriť pocit domova.ozrejmil.Obsah tabúľ vytvorili v liptovskomikulášskom Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ).povedal Ján Lakota zo SMOPaJ.Jánsky infopark by sa mal časom rozrásť aj o ďalšie interaktívne prvky, ktoré zaujmú najmä deti a turistov priviesť až do Stanišovskej jaskyne. Pôjde napríklad o rozmanité stopy zvierat či drevo z rôznych druhov stromov.povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková.