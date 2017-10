V Japonsku začali predčasné parlamentné voľby

Japonský premiér Šinzó Abe, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 22. októbra (TASR) - V Japonsku sa v nedeľu začali predčasné parlamentné voľby. Hlasovať v nich môže zhruba 106,4 milióna oprávnených voličov. Volebnú účasť by však podľa agentúry DPA výrazne mohol znížiť k Japonsku sa blížiaci tajfún, ktorý by mal do oblasti so sebou priniesť silný vietor a dážď.Volebné miestnosti sa v krajine otvorili o 7.00 h miestneho času (00.00 h SELČ) a zatvoria sa o 20.00 h miestneho času (13.00 h SELČ). Vo voľbách sa v súlade s výsledkami tamojších prieskumov verejnej mienky očakáva víťazstvo Liberálnodemokratickej strany (LDP) pravicovo-konzervatívneho premiéra Šinzóa Abeho.Podľa v utorok zverejnených výsledkov prieskumu pre agentúru Kjódó by LPD spoločne so svojím menším koaličným partnerom - stranou Kómeitó - mohla v dolnej komore parlamentu získať až okolo 310 z dovedna 465 kresiel.Novovytvorená stredoľavá liberálna Ústavná demokratickej strane (PKD), ktorá vznikla len 2. októbra, by sa podľa prieskumu mohla umiestniť na druhom mieste. Získať by mohla vyše 50 kresiel, a síce len o čosi málo viac než prieskum prisudzuje taktiež novozaloženej konzervatívnej Strany nádeje tokijskej guvernérky Juriko Koikeovej. Obe zmienené strany vznikli odštiepením z donedávna najväčšej opozičnej strany v krajine, Demokratickej strany (DPJ).Popularita Abeho vlády výrazne klesla v prvom polroku po sérii škandálov, následne však jej preferencie znova stúpli v súvislosti s raketovými a jadrovými skúškami Severnej Kórey.Abeho (63) to v septembri viedlo k vyhláseniu predčasných volieb. Potom však prekvapivo došlo k dramatickej zmene na politickej scéne v krajine, keď Koikeová so svoju novou stranou vyhlásila Abemu boj, hoci sa sama o kreslo v dolnej komore parlamentu neuchádza. Koikeová pritom rovnako ako Abe podporuje vojenské misie v zahraničí a zmenu povojnovej pacifistickej ústavy Japonska, pričom obe strany sú považované za pravicovo-konzervatívne.