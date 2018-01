V Jasnej je cez víkend zabezpečená regulácia dopravy, očakávajú nával

Na snímke lyžovačka v stredisku Jasná - Nízke Tatry, ilustračné foto.. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Demänovská Dolina 27. januára (TASR) – Vzhľadom na predpokladanú silnú návštevnosť skiareálu Jasná Nízke Tatry počas tohto víkendu pristúpili prevádzkovatelia strediska k regulovaniu dopravy. Hovorkyňa Tatry Mountains Resort (TMR) Zuzana Fabianová informovala, že regulovanie sa týka príjazdových komunikácií v smere na severnú a južnú stranu Chopka.uviedla Fabianová.Jazda shutlle busom sa začína na záchytnom parkovisku v Pavčinej Lehote a smeruje na všetky nástupné miesta lanoviek - Lúčky, Záhradky a Biela púť.priblížila.Dopravu v stredisku usmernia aj príslušníci Policajného zboru SR, preto je podľa Fabianovej potrebné riadiť sa pokynmi dopravnej obsluhy a polície.dodala hovorkyňa prevádzkovateľa strediska.Pokiaľ je návštevník ubytovaný v niektorom zo zariadení v stredisku Jasná, mal by sa preukázať potvrdením o ubytovaní, ktoré ho oprávňuje na vjazd do Demänovskej doliny aj v čase regulovania dopravy.priblížila Fabianová.Lyžiarom a ubytovaným hosťom mimo strediska dávajú prevádzkovatelia do pozornosti aj využitie skibusov, ktoré jazdia na trasách z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, Liptovského Trnovca a Demänovskej doliny.uzavrela hovorkyňa TMR.