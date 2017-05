V Jedenástke Fortuna ligy je šesť Žilinčanov, Hlohovský najlepším hráč

Zo slávnostného vyhlasovania výsledkov ankety Jedenástka Fortuna ligy 2016/17. Na snímke zľava najlepší hráč sezóny a najlepší stredový hráč sezóny Filip Hlohovský (MŠK Žilina), najlepší obranca sezóny Denis Vavro (MŠK Žilina), najlepší obranca sezóny Ernest Mabouka (MŠK Žilina), najlepší tréner sezóny Adrián Guľa (MŠK Žilina), najlepší obranca sezóny Jakub Holúbek (AS Trenčín, MŠK Žilina), najlepší stredový hráč Nikolas Špalek (MŠK Žilina) a najlepší stredový hráč Michal Škvarka (MŠK Žilina). V Žiline, 28. mája 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zo slávnostného vyhlasovania výsledkov ankety Jedenástka Fortuna ligy 2016/17. Na snímke najlepší tréner sezóny Adrián Guľa z MŠK Žilina. V Žiline, 28. mája 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Jedenástka Fortuna ligy 2016/17:



Adam Jakubech (Spartak Trnava, 9 hlasov) – Ernest Mabouka (MŠK Žilina, 12), Denis Vavro (MŠK Žilina, 18), Kornel Saláta (Slovan Bratislava, 10), Jakub Holúbek (AS Trenčín/MŠK Žilina, 14) – Michal Škvarka (MŠK Žilina, 22), Marin Ljubičič (DAC Dunajská Streda, 7) – Nikolas Špalek (MŠK Žilina, 10), Seydouba Soumah (Slovan Bratislava, 22), Filip Hlohovský (MŠK Žilina, 22) – Jakub Mareš (MFK Ružomberok, 7)



Najlepší tréner: Adrián Guľa (MŠK Žilina, 21)

Najlepší hráč: Filip Hlohovský (MŠK Žilina, 16)

Objav sezóny: Pavol Šafranko (ŽP Šport Podbrezová/DAC Dunajská Streda, 4)

Najlepší strelci: Filip Hlohovský (MŠK Žilina), Seydouba Soumah (Slovan Bratislava) po 20 gólov

Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak

Najlepší asistent rozhodcu: Roman Slyško

Cena fair play: MFK Ružomberok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 28. mája (TASR) - V najlepšej zostave skončeného ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže má najpočetnejšie zastúpenie majstrovský tím MŠK Žilina. Výsledky ankety Jedenástka Fortuna ligy 2016/17 v nedeľu popoludní slávnostne vyhlásili v kaštieli Chateau Gbeľany pri Žiline.Žilinu ako nového majstra Slovenska reprezentuje v elitnom výbere až šestica futbalistov – stredopoliari Filip Hlohovský, Michal Škvarka, Nikolas Špalek a obrancovia Ernest Mabouka, Denis Vavro i Jakub Holúbek, ktorý prvých šesť kôl odohral ešte za AS Trenčín. Vicemajster Slovan Bratislava dodal do ideálneho tímu stredopoliara Seydoubu Soumaha a stopéra Kornela Salátu, ktorý ako jediný obhájil účasť v Jedenástke Fortuna ligy spred roka. Spartak Trnava zastupuje medzi najlepšími brankár Adam Jakubech, ktorý je v dvadsiatich rokoch najmladším tohtoročným laureátom. Do Jedenástky Fortuna ligy 2016/17 zaradili odborníci aj stredopoliara a kapitána DAC Dunajská Streda Marina Ljubičiča, najlepším útočníkom uplynulej sezóny sa stal najlepší strelec bronzového Ružomberka Jakub Mareš.Cenu pre najlepšieho hráča sezóny získal Žilinčan Filip Hlohovský, ktorý si spoločne so Seydoubom Soumahom prevzal aj trofeje pre najlepších strelcov, keďže obaja skórovali 20-krát.Najlepším trénerom sa stal s veľkým náskokom kouč majstrovskej Žiliny Adrián Guľa. Veľmi tesný bol súboj o cenu pre objav sezóny. V tejto kategórii sa na anketových lístkoch objavilo až 15 hráčov. So štyrmi hlasmi napokon triumfoval útočník slovenskej reprezentácie do 21 rokov Pavol Šafranko, ktorý jesennú časť sezóny odohral v drese ŽP Šport Podbrezová a na jar už pôsobil v Dunajskej Strede.Ceny pre najlepších rozhodcov majú rovnakých držiteľov ako v predchádzajúcich dvoch sezónach. Prvenstvo medzi hlavnými arbitrami obhájil Ivan Kružliak, najviac hlasov spomedzi asistentov dostal účastník EURO 2016 Roman Slyško.V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov Fortuna ligy, prezident a výkonný riaditeľ Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner reprezentácie SR „A“, tréner SR „21“, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore) a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.