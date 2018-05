V Jeruzaleme sa objavili prvé dopravné značky s nápisom Ambasáda USA

Jeruzalem, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Najmenej tri dopravné značky s nápisom "Americké veľvyslanectvo" v pondelok osadili v Jeruzaleme, pred budúcotýždňovým otvorením ambasády USA v tomto meste. Informovala o tom agentúra Reuters.Nápisy sú v angličtine, hebrejčine a arabčine. Robotníci ich inštalovali v blízkosti budovy amerického konzulátu v južnej časti Jeruzalema, ktorá bude zmenená na veľvyslanectvo, keď sa sem tento úrad 14. mája oficiálne presunie z Tel Avivu.Prezident USA Donald Trump vlani v decembri uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a rozhodol o presune americkej ambasády. Stane sa tak pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Izraela. Príklad USA sa už rozhodla nasledovať i Guatemala.Premiér židovského štátu Benjamin Netanjahu vyhlásil, že o presťahovaní ambasád do Jeruzalema uvažuje "najmenej pol tucta" ďalších štátov. Prvou európskou krajinou, ktorá by sa k takémuto kroku odhodlala, by sa mohlo stať Rumunsko.Izrael obsadil v roku 1967 prevažne palestínsku východnú časť Jeruzalema, ktorý neskôr v rozpore s rezolúciami OSN vyhlásil za svoje hlavné mesto. Palestínčania považujú východný Jeruzalem za metropolu svojho budúceho štátu.