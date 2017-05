V Jeruzaleme vypukli nepokoje medzi vojakmi a Palestínčanmi

Izrael, archívna snímka Foto: TASR/AP/Sebastian Scheiner Foto: TASR/AP/Sebastian Scheiner

Jeruzalem 25. mája (TASR) - Medzi palestínskymi demonštrantami a izraelskými vojakmi vypukli v stredu nepokoje po tom, čo si obyvatelia Izraelu pripomenuli 50. výročie obsadenia východného Jeruzalemu pochodom cez historické centrum mesta.Desiatky izraelských mladíkov, mávajúcich izraelskými vlajkami, pochodovalo cez centrum Jeruzalemu smerom k Damaskej bráne, no cestou stretli skupinu palestínskych demonštrantov.Izraelskí vojaci zasiahli a na ulici vypukli zrážky medzi armádou a palestínskymi protestujúcimi. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia. Jedného Palestínčana predviedli na výsluch, uviedla izraelská polícia.Cestu sprievodu do centra chceli zahatať takisto ľavicoví izraelskí demonštranti, ktorí sa pochytali za ruky a fyzicky zablokovali vstup do Damaskej brány. Polícia ich následne donútila opustiť miesto za použitia sily.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom parlamentnom vystúpení nedávno vyhlásil, že jeruzalemská Chrámová hora a Západná stena budúpod kontrolou Izraela.