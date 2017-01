V Jeseníkoch možno sledovať pomocou GPS stav stoviek bežeckých tratí

Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Najvyššie moravské hory Jeseníky majú viac ako 25 lyžiarskych stredísk. Okrem vhodných podmienok pre zjazdárov sa v tejto severnej časti Olomouckého kraja, ktorá je druhou najväčšou chránenou krajinnou oblasťou v ČR, starajú aj o bežecké trate.uviedla pre TASR Andrea Veselovská zo Združenia cestovného ruchu Jeseníky.Jeseníky na bežkách možno zažiť ako hrebeňovú magistrálu, ktorá v podstate prepája viaceré lyžiarske bežecké strediská. Tie majú aj samostatne okruhy rôznej dĺžky i náročnosti, takže sú vhodné pre turistických aj výkonných lyžiarov. Do týchto hôr chodia trénovať reprezentanti, sú tam lyžiarske bežecké kurzy a dokonca i jedna špeciálna stredná bežecká škola.dodala Veselovská.Slabšie snehové podmienky pred tromi rokmi spôsobili, že sa sústredili na budovanie lyžiarskych podmienok v strediskách vo výške nad 800 metrov. Tam býva stabilná snehová vrstva od konca decembra do marca a niekedy až do apríla.