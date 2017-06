V júli končí obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júna (TASR) – Každá firma, ktorá chce od 1. februára 2017 obchodovať so štátom v objeme prevyšujúcom 100.000 eur alebo v ročnom úhrne 250.000 eur pri opakujúcom sa plnení musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy registri musia byť zapísaní všetci, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu.Firmy, ktoré obchodovali so štátom pred účinnosťou tzv. protischránkového zákona, dostali pol roka na dodatočné zaregistrovanie sa v novom registri, ak majú so štátom platné zmluvy a spĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy.Rovnakú lehotu na preregistráciu majú aj spoločnosti, ktoré boli do februára zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Do nového registra boli síce „preklopené“ automaticky, cez oprávnenú osobu si ale musia zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladiť zapísané údaje v registri.upozornil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.Rezort do polovice júna evidoval v registri partnerov verejného sektora už 2612 zapísaných subjektov. Ďalších 11.194 subjektov bolo do neho premigrovaných z registra konečných užívateľov výhod, ktorý viedol Úrad pre verejné obstarávanie.Všetky úkony v rámci registračného konania vykonáva jedine oprávnená osoba. Tou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom na území SR. Oprávnená osoba je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje o konečných užívateľoch výhod. Za pravdivosť týchto údajov spoluzodpovedá a zároveň ručí aj za zaplatenie prípadnej sankcie, ktorá firme hrozí, ak sa preukáže, že v registri zapísané údaje sú zlé, nepravdivé alebo neúplné.Firmy, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod a nespĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy, napríklad z dôvodu, že nadobúdajú plnenia len pod limit uvedený v zákone, preregistráciu absolvovať nemusia. Po skončení prechodného obdobia budú bez následného uloženia sankcie z registra vymazané.Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, držiteľov banského oprávnenia, držiteľov povolení na podnikanie podľa zákona o energetike, osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ako aj osôb poverených správcom výberu mýta.