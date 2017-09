V Junckerovom hodnotení vidí I. Korčok aj slovenský rukopis

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok Foto: TASR/Martin Baumann Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - V dnešnom prejave predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Claudea Junckera vo svojej správe o stave Únie videl štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok aj "silný" slovenský rukopis. Poukázal tiež, že viackrát spomenul vlaňajší Bratislavský summit. "Bratislava, Slovensko veľmi silne rezonovalo," povedal dnes po rokovaní vlády.Poukázal, že Slovensko dokázalo aj aktívne priniesť niektoré témy. "To, že spomenul v prejave o stave Únie otázku dvojakej kvality potravín, tam je slovenský rukopis, toto by sme mali vidieť," zhodnotil Korčok. Pripomenul, že Európska komisia pôvodne hovorila, že s problémom dvojakej kvality potravín nemá čo robiť. Verí, že aj slovenský lobing pomohol kompetentných presvedčiť, že to tak nie je. "Za tým je naša aktivita, úradníci sa nepohnú len tak z vlastnej vôle," poznamenal.Juncker prišiel podľa Korčoka s viacerými dôležitými návrhmi, nie všetky však bude Slovensko automaticky akceptovať. "Máme isté predstavy o tom, ako by mala byť dobudovaná eurozóna, nevidíme nevyhnutnosť v tejto chvíli pracovať na nových inštitúciách a nových funkciách," priblížil. Jednotlivé iniciatívy bude teraz Slovensko analyzovať.V prípade rozširovania Schengenu, však Korčok súhlasí s Junckerom, že do neho treba prijať aj Bulharsko a Rumunsko. Pripomenul, že podmienky splnili už dávno. "Slovensko preto už roky tvrdí, že tieto dve krajiny tam mali vstúpiť," zhrnul s tým, že by ich už nemali zdržiavať na ich ceste do Schengenu.