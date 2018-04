V júni hodnota stravných lístkov porastie. Aké zmeny prídu a koho sa dotknú

Vďaka legislatívnym zmenám, ktoré vstúpia do platnosti v júni tohto roku narastie minimálna hodnota jedného gastro lístka z pôvodných 3,38 € na 3,60 €. Okrem toho sa však bude meniť aj výška diét na pracovných cestách. Môže za to štatistické zvýšenie cien jedál a nealko nápojov v reštauračnom stravovaní v SR, ktoré opäť vzrástlo. Aké zmeny nás čakajú a koho sa budú týkať?

Vyššie diéty na pracovných cestách

Tieto zmeny sa týkajú nielen stravných lístkov, ale aj výšky diét na pracovnej ceste. Ich hodnota bude rásť v najbližšom období. O koľko? To závisí od dĺžky pracovnej cesty. Ak bude trvať od 5 do 12 hodín, príspevok na stravu sa zo súčasných 4,50 € zvýši na 4,80 €. V prípade, že na služobnej ceste zamestnanec strávi od 12 do 18 hodín, môže sa tešiť na nárast o 40 centov – z dnešných 6,70 € na 7,10 €. Pre najvyššie časový interval – viac ako 18 hodín – platí nárast z 10,30 € na 10,90 €.

Zamestnancov poteší vyšší príspevok

Nové legislatívne úpravy ovplyvnia nielen minimálnu hodnotu gastro poukážok, ale aj výšky príspevku zamestnávateľa. Zákonník práce hovorí o tom, že stravný lístok musí mať hodnotu najmenej 75 % príspevku na stravu počas pracovnej cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. V praxi to znamená, že od júna bude minimálna hodnota „gastráča“ vyššia o 22 centov. Zo súčasných 3,38 € narastie na 3,60 €.

V prípade, že zamestnanci dostávajú stravovacie poukážky v minimálnej hodnote, narastie príspevok (55 % hodnoty stravného lístka) zo strany zamestnávateľa – z aktuálnych 1,86 € na 1,98 €. Maximálna výška príspevku zamestnávateľa po novom vzrastie o 16 centov na 2,64 €. Poskytnutie vyššej nominálnej hodnoty stravovacích poukážok, ako je minimum, pôsobí na zamestnancov motivačne a tieto náklady sú narozdiel od zvyšovania mzdy oslobodené od dane a odvodov. V prípade záujmu však táto suma môže byť aj vyššia, zamestnávateľ na to môže využiť prostriedky zo sociálneho fondu.

Dotkne sa zmena aj živnostníkov?

Tieto novinky sa nedotknú iba zamestnávateľov a zamestnancov, ale aj živnostníkov. Samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť vo svojich nákladoch uplatniť vyššiu hodnotu výdavkov na stravu. Maximálna hodnota bude 4,80 € za každý odpracovaný deň – výnimkou nie sú ani víkendy. Živnostníci však v takomto prípade musia vedieť preukázať, že v danú sobotu či nedeľu skutočne pracovali. Chcete sa o stravných lístkoch dozvedieť ešte viac a spoznať ich ďalšie výhody? Navštívte internetovú stránku www.up-slovensko.sk