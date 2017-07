V júni sa v EÚ predalo skoro 1,5 mil. áut, bol to top jún za 10 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. júla (TASR) - Predaj áut v Európskej únii vzrástol v júni o viac než 2 % na takmer 1,5 milióna áut. To síce oproti máju predstavuje výrazné spomalenie rastu, zároveň je to ale najlepší júnový výsledok za posledných 10 rokov. Uviedlo to dnes Združenie európskych výrobcov áut (ACEA).Podľa ACEA sa v EÚ minulý mesiac predalo 1,49 milióna áut. Medziročne to znamená rast o 2,1 %. Na porovnanie, v máji rast dosiahol 7,6 %. Na druhej strane to znamená najlepší júnový výsledok od roku 2007, posledného roka pred prepadom trhu v reakcii na nástup svetovej finančnej krízy.Najviac sa pod tento výsledok podpísali Taliansko a Španielsko, kde predaj áut vzrástol o 12,9 %, respektíve o 6,5 %. Naopak, v Nemecku a Veľkej Británii sa predaj áut v júni znížil. V Nemecku klesol o 3,5 % a v Británii o 4,8 %.Z automobiliek najvýraznejší rast predaja zaznamenala japonská Toyota. Predaj jej áut vzrástol o 12,9 %. Rast zaznamenala aj spoločnosť Fiat Chrysler (7,9 %), ďalej spoločnosť Daimler, ktorá zvýšila predaj o 4,2 %, ako aj francúzske automobilky. Predaj PSA Group vzrástol o 3,9 % a predaj firmy Renault o 3 %.Aj napriek problémom v dôsledku emisnej kauzy rast predaja zaznamenala v júni aj nemecká automobilka Volkswagen, aj keď len mierny. Jej predaj vzrástol o 2,7 %. V rámci koncernu sa menej darilo výrobcovi luxusných vozidiel Audi, ktorého predaj klesol v júni o 1,4 %.Od januára do konca júna bolo v EÚ predaných 8,2 milióna áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 4,7 %. Aj za obdobie 1. polroka vykázali spomedzi najväčších trhov EÚ najlepšie výsledky Taliansko a Španielsko. Predaj áut v Taliansku vzrástol za prvých šesť mesiacov medziročne o 8,9 % a v Španielsku o 7,1 %.