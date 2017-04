V južných Čechách úraduje snehová kalamita

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 28. apríla (TASR) - Kalamitný stav vyhlásili dnes ráno české úrady na cestách v Juhočeskom kraji. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Neprejazdných je kvôli popadaným stromom a snehu na vozovke množstvo ciest v okresoch Prachatice, Český Krumlov a České Budějovice. Na niektorých železničných tratiach v dôsledku popadaných stromov nejazdia osobné vlaky. Stovky domácností sú bez prúdu. Problémy majú aj v ďalších krajoch.Jihočeskí hasiči odstraňovali od polnoci do siedmej hodiny rána stromy spadnuté kvôli ťažkému snehu. Zasahovali pri 120 viacpočetných udalostiach.povedala hovorkyňa juhočeských hasičov Vendula Matějů.Polícia niektoré komunikácie úplne uzavrela. Policajti aj hasiči sú na mieste. Snežiť by malo do šiestich hodín podvečer, potom sa bude sneh topiť.Na niektorých šumavských železničných tratiach je zastavená prevádzka kvôli popadaným stromom. Na trate spadli stromy, je zastavená prevádzka osobných vlakov.V južných Čechách ostalo navyše bez prúdu niekoľko stoviek domácností. Príčinou sú popadané stromy a konáre. Najhoršia situácia je v okolí vodnej nádrže Lipno, ďalšie poruchy sú v Prachaticiach. Energetici na odstránení porúch pracujú.