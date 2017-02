V kabelke jednej z podozrivých z vraždy Kim Čong-nama sa našiel jed

Na kombosnímke nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-nam (vľavo) a severokórejský vodca Kim Čong-un (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 17. februára (TASR) - V kabelke ženy s vietnamským pasom, zadržanej pre podozrenie z účasti na vražde nevlastného brata vodcu KĽDR, sa našla fľaštička s vysokotoxickou látkou, informoval dnes s odvolaním sa na nemenované zdroje malajzijský denník Sing-čou Ž'-pao, vychádzajúci v čínštine. Bližšie podrobnosti nie sú zatiaľ známe.Výsledky pitvy tela zavraždeného Kim Čong-nama nie sú známe, ale podľa hypotéz mohol byť otrávený buď ricínom alebo tetrodotoxínom.Podľa malajzijskej tlače páchatelia útoku Kimovi toxickú látku podľa všetkého nasprejovali priamo do tváre alebo mu na tvár priložili vreckovku s neznámou látkou.Predtým médiá uviedli, že jed, ktorým bol Kim Čong-nam otrávený, bol oveľa silnejší ako kyanid. Tento parameter spĺňajú práve ricín a tetrodotoxín.Malajzijský denník Star vo štvrtok s odvolaním sa na policajné zdroje napísal, že zadržaná Vietnamka počas výsluchu tvrdila, že sa stala obeťou podvodu, pretože útok na Kima považovala za "žart". Uviedla, že spolu s druhou zadržanou - občiankou Indonézie - ich nemenovaní ľudia nahovorili, aby sa zapojili do žartu nahrávaného na videozáznam.Okrem spomínaných dvoch žien malajzijská polícia zadržala aj priateľa ženy s vietnamským pasom - 26-ročného Malajzijčana.Atentát na Kim Čong-nama bol spáchaný v pondelok, keď v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpure čakal na let do Macaa. Kim sa po čine začal sťažovať na prudké bolesti hlavy. Zomrel počas prevozu do nemocnice.Kim Čong-nam je najstarším synom bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa v roku 1970 z jeho vzťahu s herečkou Song Hje-rim.Kim Čong-nam bol v rokoch 1998-2001 považovaný za nástupcu svojho otca. Ten možné nástupníctvo prehodnotil po tom, ako Kim Čong-nama v roku 2001 zadržali na letisku v Japonsku, keď cestoval s falošným pasom. Tvrdil vtedy, že chcel navštíviť tokijský Disneyland. Otcovým favoritom sa po tomto incidente stal Kim Čong-namov nevlastný brat Kim Čong-un.Kim Čong-nam, ktorý bol známy ako prívrženec reforiem v KĽDR, vystupoval aj proti dynastickému nástupníctvu v Severnej Kórei.