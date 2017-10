V kádri SR 21 na Španielsko viacero zmien, Hapal: Bez strachu

Na snímke tréner Slovenska Pavel Hapal. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Nominácia SR 21 na kvalifikačný zápas proti Španielsku (14. novembra)



brankári: Dominik Greif (Slovan Bratislava), Adam Jakubech (Lille OSC), Marek Rodák (Rotherham United FC)

obrancovia: Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Martin Šulek (AS Trenčín), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers FC)

stredopoliari: Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Miroslav Káčer, Nicolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Jakub Hromada (SK Slavia Praha), Ľubomír Tupta (Hellas Verona FC), Atila Varga (U.S. Arezzo), Filip Lesniak (Aalborg BK), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

útočníci: Samuel Mráz (MŠK Žilina), Filip Balaj (FC Nitra), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal nominoval 21 hráčov na zápas kvalifikácie ME 2019 v Španielsku (14. novembra). Takisto oznámil káder mužstva do 23 rokov, ktoré nastúpi 8. novembra v Žiari nad Hronom na finále Challenge Trophy proti Anglicku.povedal Hapal na utorňajšom brífingu.vyhlásil český tréner v službách slovenskej reprezentácie.Hapal urobil v nominácii viacero zmien. V Španielsku sa bude musieť zaobísť bez Denisa Vavra, ktorý nemôže hrať pre trest za žlté karty. Na zozname 21 hráčov chýbajú taktiež Polievka, Vestenický, Kupec či Urblík. Naopak, pribudli nové mená, ako Atila Varga či Ľubomír Tupta.