V kampani Do práce na bicykli sa stal Martin skokanom roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Martin 22. júna (TASR) – Mesto Martin sa stalo v kampani Do práce na bicykli skokanom roka vďaka 3,5-násobnému rastu účastníkov. Do kampane sa v máji zapojilo 623 súťažiacich v 177 tímoch a celkovo najazdili 91.838 kilometrov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.Zamestnanci martinských firiem a organizácií podľa nej ušetrili 23.571 kilogramov nevyprodukovaného CO2 a za každého Martinčana nabicyklovali takmer 1,7 kilometra.podotkla vedúca oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Martine Ivana Bobrovská.V kategórii najazdených kilometrov prepočítaných na počet obyvateľov skončil Martin na druhom mieste zo 74 samospráv, zvíťazilo mesto Svit.doplnila Kalmanová.Najlepšie martinské tímy aj jednotlivcov ocenili tretiu júnovú sobotu pri štarte podujatia Martinský bicyklový deň. "Najviac kilometrov najazdil tím Medické včely XV. (2616 km) a najlepším jednotlivcom bol obhajca prvenstva z minulého roku Miroslav Egri (1197 km). Najlepším tímom v počte jázd absolvovaných na bicykli bol tím Medické včely XXXI. (204 jázd), najlepším jednotlivcom na počet jázd sa stal Miroslav Ferech z tímu Medické včely II. (58 jázd). Spomedzi zamestnávateľov bola už tretí rok najaktívnejšia Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského," dodala hovorkyňa mesta Martin.Vyhlasovateľom 4. ročníka kampane Do práce na bicykli je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica a svoju podporu vyjadrila aj tohtoročná tvár kampane Peter Sagan.