V kanadských Skalnatých vrchoch sa narodili tri vzácne bizóny

Calgary 28. apríla (TASR) - Z troch nových vzácnych prírastkov bizónov sa už týždeň tešia kanadskí ochrancovia životného prostredia v Národnom parku Banff v Skalnatých vrchoch.Po 140 rokoch sa tam v odľahlom údolí národného parku zapísanom na zozname svetového dedičstva UNESCO v provincii Alberta narodili tri bizónie teľatá. Vo štvrtok to oznámil Bill Hunt, šéfmanažér pre zachovania zdrojov Národného parku Banff.Ide o výsledok unikátneho pokusu o navrátenie bizónov do tejto oblasti po takmer 140 rokoch, keď boli tieto majestátne zvieratá vyhubené.tvrdí Hunt.Ochranári koncom januára letecky previezli z národného parku Elk Island 16 bizónov - šesť býkov a desať gravidných samíc. Bizóny následne vypustili do chráneného výbehu v odľahlom prériovom Leoparďom údolí s rozlohou 18 hektárov.Prvé bizónie mláďa sa narodilo v sobotu a neskôr aj ďalšie dve. Ochranári podľa Hunta očakávajú narodenie ďalších siedmich mláďat.Zvieratá zostanú v tomto výbehu do leta 2018. Dovtedy by sa mala v Leoparďom údolí narodiť aj druhá generácia bizónov, čím sa zabezpečí ukotvenie populácie bizónov v danej oblasti, dodal Hunt.Pokiaľ bude adaptácia bizónov pokračovať dobre, záchranári ich v roku 2018 vypustia do voľnej prírody Národného parku Banff.