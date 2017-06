V Kaplnke Božského Srdca Ježišovho spočinula relikvia cisára Karola I.

Na snímke relikvia Karola I. Habsburského, ktorú uložili v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Piešťany, 3. júna 2017. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Na snímke vpravo Georg Habsburg-Lothringen) počas svätej omše, po ktorej uložili relikviu Karola I. Habsburského v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Piešťany, 3. júna 2017. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Na snímke emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol celebruje svätú omšu pred uložením relikvie Karola I. Habsburského v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch v sobotu 3. júna 2017. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Piešťany 3. júna (TASR) – V Kaplnke Božského Srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste v Piešťanoch dnes spočinula relikvia blahoslaveného Karola, posledného panovníka habsburskej monarchie v rokoch 1916 až 1918. Piešťany pri tejto príležitosti navštívil jeho vnuk, rakúsky arcivojvoda Georg Habsburg-Lothringen, syn Otta Habsburského. Časť kosti, uložená v skle a ozdobnej skrinke, bola z ostatkov Karola I. odobratá v roku 2004 na Madeire, kde je Karol I. pochovaný. „“ informoval Stanislav Žlnay, poverený vedením slovenskej pobočky Modlitebnej ligy cisára Karola, ktorá podujatie zorganizovala. Podľa jeho slov sa po celom svete nachádzajú desiatky relikvií blahoslaveného Karola, v prípade Slovenska ide o druhú. Prvá relikvia je uložená od roku 2011 v Dóme sv. Martina v Bratislave.Relikviu v piešťanskej kaplnke umiestnili aj vďaka tomu, že Karol I. toto mesto osobne navštívil vo februári 1917. V kúpeľnom hoteli Thermia Palace sa stretol s bulharským cárom Ferdinandom Coburgom a nemeckým cisárom Wilhelmom II. Dôvodom pre stretnutie bola ponorková vojna, ale hlavne liečebný pobyt bulharského cára, ktorý sa liečil v piešťanských kúpeľoch. Hlavy bojujúcich štátov rokovali o ďalšom spoločnom postupe v 1. svetovej vojne. Cisár Karol pricestoval do Piešťan vlakom, pred železničnou stanicou ho čakal koč ťahaný lipicanmi. Do hotela ho sprevádzali vysokí vojenskí hodnostári a vo foyeri ho privítali predstavitelia župy, okresu a obce. Karol podal každému ruku a bez jediného slova sa odobral do svojho apartmánu.Karol I. vládol v rokoch 1916 až 1918. Historici vyzdvihujú jeho presadzovanie mieru a úsilie o ukončenie 1. svetovej vojny, za ktoré ho Ján Pavol II. v roku 2004 vyhlásil blahoslaveným. "" skonštatoval Žlnay. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho je zároveň podľa jeho slov v teologickom význame veľmi blízka životu blahoslaveného Karola. „“ povedal Žlnay.