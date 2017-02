V Karlovej Vsi ocenia najlepších športovcov mestskej časti

Na podujatí prisľúbil účasť aj tréner Juraj Minčík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) – Bratislavská Karlova Ves ocení svojich najlepších športovcov. V pondelok (6. 2.) večer vyhlási mestská časť výsledky hlasovania športových klubov, pôsobiacich v Karlove Vsi.Na slávnostnom odovzdávaní cien v karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici budú dekorovať víťazov v troch kategóriách - najlepší individuálni športovci do 23 rokov, najlepší športový kolektív do 23 rokov a najlepší tréner/pedagóg. V bratislavskej Karlovej Vsi pravidelne športuje viac ako 1000 detí, ktoré sú členmi takmer do 20 klubov.uviedla v tejto súvislosti starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá).Podujatie, na ktorom prisľúbili účasť aj olympionici Juraj Minčík a Juraj Kadnár či majsterka sveta vo freestyle futbale Lucia Kevická, sa začína o 17. 00 h. Vstup je voľný.