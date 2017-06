V Karlových Varoch sa začal 52. ročník tamojšieho MFF

Ilustračné foto Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlove Vary 30. júna (TASR) - Slávnostnou projekciou neobvyklej romantickej komédie amerického režiséra Michaela Showaltera Srdcu nerozkážeš sa dnes začal už 52. ročník Medzinárodného filmového festivalu v západočeskom kúpeľnom meste Karlove Vary.Program festivalu, ktorý potrvá do 8. júla, tvorí 180 snímok zo 70 krajín vrátane Slovenska.V hlavnej súťaži karlovarského festivalu figuruje film Čiara režiséra Petra Bebjaka, ktorý sa bude o hlavnú trofej podujatia - Krištáľový glóbus - uchádzať s ďalšími 11 snímkami z celého sveta. Ide o krimipríbeh situovaný do srdca slovensko-ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú kultúry, jazyky i ľudské životy. Hlavnú postavu - šéfa organizovaného zločinu - stvárnil v univerzálnom príbehu človeka, ktorého nekompromisne formovalo prostredie, Tomáš Maštalír.V tej istej súťaži figuruje aj koprodukčná historická dráma režiséra Václava Kadrnku Křižáček o rytierovi, ktorý hľadá syna a na ceste do vlastného podvedomia sa musí stretnúť so svojím najväčším strachom.V súťaži dokumentárnych filmov budú slovenskú kinematografiu reprezentovať tiež dva filmy. Ide o mnohovrstevný portrét speváka, ktorého piesne ovplyvnili celé generácie Slovákov a Čechov - Richard Müller: Nespoznaný z dielne režiséra Mira Rema a snímku Svet podľa Daliborka v réžii Víta Klusáka s prienikom do života radikálneho neonacistu, ktorý neznáša svoj život, no nevie, čo by mal zmeniť.V súťažnej sekcii Na východ od Západu sa o priazeň poroty bude usilovať i druhý film režiséra Juraja Lehotského Nina o 12-ročnom dievčati, ktorého rodičia sa rozvádzajú.uviedla pre TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Najviac slovenských filmov je v prehľadovej sekcii České filmy 2016-2017, ktorá je reprezentatívnym výberom z aktuálnej filmovej sezóny. Uvedených bude osem titulov: Piata loď (r. I. Grófová), Špina (r. T. Nvotová), Out (r. G. Kristóf), Baba z ľadu (r. B. Sláma), Masaryk (r. J. Ševčík), Cez kosti mŕtvych (r. A. Holland), Lichožrúti (r. G. Miklínová) a dokument Červená (r. O. Sommerová).Bakalársky film režiséra Michala Blaška Atlantída, 2003 z bratislavskej VŠMU sa na festivale predstaví v sekcii Prvé podanie, ktorá uvádza snímky desiatich mladých európskych režisérov nastupujúcej generácie. V tematickej sekcii Ľudia odvedľa so zámerom ukázať väčšinovej verejnosti ako správne komunikovať s postihnutými ľuďmi uvedú celovečerný debut Juraja Lehotského Slepé lásky (2008). V sekcii Návraty k prameňom bude mať obnovenú svetovú premiéru v novej reštaurovanej verzii jediný slovenský oscarový film Obchod na korze (1965, r. J. Kadár, E. Klos).Niektoré z festivalových filmov uvidia diváci aj mimo samotného dejiska, napríklad v neďalekých Mariánskych Lázňach, ale aj v Chebe či Sokolove.Slovensko bude mať v tomto roku vďaka Štefanovi Uhríkovi, scenáristovi, producentovi a organizátorovi festivalov v jednej osobe zastúpenie i v medzinárodnej odbornej porote hlavnej súťaže festivalu, kde budú mať svojich tvorcov i Kolumbia, Monako, Nemecko a USA.Organizátori podujatia privítali už v dejisku prehliadky a nadšenci strieborného plátna si mohli už v úvodný deň podujatia zblízka pozrieť na červenom koberci dvojicu superhostí zo zámoria, amerického laureáta Oscara i Zlatého glóbusu, herca Caseyho Afflecka a jeho krajanku, nositeľku Zlatého glóbusu Umu Thurmanovú, ktorí si v Karlových Varoch prevzali ceny prezidenta festivalu.Rovnakú cenu odovzdá Jiří Bartoška v Karlových Varoch v závere podujatia ďalšiemu americkému hercovi Jeremymu Rennerovi.Z českých tvorcov si cenu prezidenta festivalu za umelecký prínos prevezme tentoraz režisér Václav Vorlíček, známy vďaka snímkam ako Kdo chce zabít Jessie, Pane vy jste vdova, Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku a mnohých ďalších.Krištáľový glóbus za umelecký prínos svetovej kinematografii si tentoraz odvezú z ČR autor filmovej hudby snímok ako Pretty Woman, Šiesty zmysel alebo Batman, skladateľ James Newton Howard, ktorý si trofej prevzal už dnes, ako aj britský režisér Ken Loach a jeho krajan, spolupracovník-scénarista Paul Laverty.Medzi celebritami, ktoré dnes zavítali do dejiska festivalu, boli aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa ČR v SR Livia Klausová či slovenský spevák Pavol Habera s manželkou, slávnou českou modelkou Danielou Peštovou, ako aj jej kolegyňou Karolínou Kurkovou. Nechýbali ani český vicepremiér Pavel Bělobrádek, jeho kolegyňa z vlády, ministerka pre miestny rozvoj Karla Šlechtová a ďalší hostia.Súčasťou festivalového programu bude aj množstvo mimosúťažných sekcií a rámcových podujatí vrátane dnešného koncertu Českého národného symfonického orchestra pod taktovkou Carla Davisa, na ktorom odznejú hlavne melódie zo slávnych bondoviek a na ktorom sa predstaví aj jeden z čerstvých laureátov prehliadky James Newton Howard.