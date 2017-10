V kaštieli sprístupnia dve výstavy o erboch a regióne

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stropkov 18. októbra (TASR) – Dvojitú výstavu pomenovanú Erby miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja a Od nížiny po Poloniny sprístupnia v piatok 20. októbra podvečer vo výstavných priestoroch kaštieľa v Stropkove. Panelové výstavy so silným edukačným potenciálom pripravilo Krajské múzeum v Prešove a jeho pobočka Kaštieľ Stropkov. Informovala o tom riaditeľka prešovského múzea Mária Kotorová.Vo výstavnom priestore pri sieni, kde sa konajú mestské zastupiteľstvá v Stropkove, je inštalovaná plejáda mestských a obecných erbov Prešovského kraja s vysvetľujúcimi textami postupu tvorby erbov a ďalších heraldických zásad.V podkroví kaštieľa sa vo výstavnej skratke predstaví bohatstvo regiónu poeticky ohraničeného Východoslovenskou nížinou a Poloninami. Výstava vznikla v rámci projektu Od nížiny po Poloniny, počas ktorého múzeum spolupracovalo s ôsmimi školami v okresoch Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov a Snina. Do projektu sa zapojilo zhruba 2500 žiakov. Výstava približuje prírodné krásy, archeológiu, históriu, ľudovú kultúru a osobnosti regiónu.Kotorová uviedla, že ide o kultúrne a geograficky veľmi blízky región. Výstava by mala osloviť aj školskú mládež .