V Katalánsku objavili vzácny druh rysa

Rys, ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Barcelona 8. júna (TASR) - Španielski environmentalisti vo štvrtok oznámili, že sa im podarilo v Katalánsku odchytiť vzácny druh rysa. Ide o štvorročného samca rysa španielskeho menom Litio, ktorého pred troma rokmi vypustili v Portugalsku do voľnej prírody, informovala agentúra AP.Litia spozorovali už 29. mája na predmestí Barcelony. Katalánskym environmentalistom sa ho podarilo odchytiť v stredu v spolupráci s členmi európskeho projektu zameraného na ochranu zvierat. Miestne úrady zároveň uviedli, že nijakého rysa španielskeho, ktorý patrí medzi ohrozené druhy, v Katalánsku už od začiatku 20. storočia nespozorovali.Litio sa narodil v roku 2014 v zajatí na juhu Španielska, uviedol britský denník Daily Telegraph. V roku 2015 tohto rysa vypustili do voľnej prírody - národného parku Vale do Guadiana na juhovýchode Portugalska. Na krk mu pritom upevnili sledovacie zariadenie, ktoré však čoskoro prestalo fungovať.Mladého samca našli environmentalisti v dobrom zdravotnom stave a krátko po odchyte ho vypustili nazad do voľnej prírody - tentokrát v Andalúzii, pričom mu na krk upevnili nové sledovacie zariadenie.