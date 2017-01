V katastri obce Horná Seč sa bude ťažiť viac štrkopiesku

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/Alexandra Moštková Foto: FOTO TASR/Alexandra Moštková

Horná Seč 13. januára (TASR) - V katastri obce Horná Seč v okrese Levice dôjde k rozšíreniu ťažobného priestoru štrkopiesku, nakoľko sa v okolí pôvodnej ťažby geologickým prieskumom zistili ďalšie ložiská. V súčasnosti prebieha proces posudzovania rôznych vplyvov a povoľovacích procesov.Pôvodný priestor na dobývanie štrkopiesku sa nachádza v blízkosti rieky Hron.informuje starostka obce Edita Moravská a dodáva, že bez uvedených náležitostí nie je možné začať povoľovací proces ťažby štrkopiesku.Podľa slov starostky sa obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči rozhodlo realizovať zmeny a doplnky do územného plánu obce najmä z dôvodu prísunu mladých ľudí a rodín do obce.povedala Moravská s tým, že ďalšou príčinou úpravy územného plánu je riešenie a realizácia odvodňovacieho kanála v intraviláne obce a odvedenie vody, do koryta Hrona. Obec trápi vysoká hladina spodných vôd a v čase extrémnych dažďov prívalová voda, ktorá zaplaví stred obce a niektoré priľahlé domové nehnuteľnosti. V prípravnom projekte je zaradená výstavba oddychovej zóny, spoločenskej zóny pre obecné podujatia a akcie, športová a kultúrna časť.Ťažba štrkopiesku sa pri obci vykonáva už od roku 2002 firmou ANTECO, s. r. o, prevádzka Horná Seč.ukončila starostka.V tejto súvislosti aj mesto Levice ako dotknutá obec zaslalo Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumentu. Verejnosť môže k tomuto oznámeniu doručiť svoje písomné stanovisko do 26. januára.Uvedené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na webe enviroportal.sk, strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na webe obce Horná Seč.