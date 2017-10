V kauze financovania terorizmu v Sýrii je predvolaný exminister Fabius

Na snímke Laurent Fabius. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. októbra (TASR) - Mimovládna organizácia Sherpa, ktorá zastupuje záujmy 11 bývalých sýrskych zamestnancov konzorcia Lafarge, žiada, aby súd v rámci vyšetrovania vypočul aj francúzskeho exministra zahraničných vecí Laurenta Fabiusa a dvoch bývalých veľvyslancov Francúzska v Sýrii.Francúzsko-švajčiarska spoločnosť LafargeHolcim, ktorá je najväčším svetovým výrobcom stavebných materiálov, je podozrivá z financovania teroristických aktivít v Sýrii a ohrozenia životov ľudí.Parížska prokuratúra sa touto kauzou začala zaoberať v júni tohto roku. Prípadu sa venujú traja vyšetrovatelia: jeden z nich sa špecializuje na boj proti terorizmu, zvyšní dvaja na finančné trestné činy.Spoločnosť LafargeHolcim sa ocitla v centre škandálu po tom, ako denník Le Monde v januári tohto roku napísal, že pobočka Lafarge v Sýrii v rokoch 2013-14 platila tretiu stranu, aby vyjednávala s niekoľkými ozbrojenými skupinami vrátane islamských extrémistov. Firma takto chcela dosiahnuť bezpečné presuny svojich zamestnancov a pokračovanie výroby v továrni v meste Džalabíja na severe Sýrie. Produkcia tejto cementárne zásobovala tretinu sýrskeho trhu. Továreň v Džalabíji fungovala do 19. septembra 2014.Vo firme sa po prepuknutí škandálu začalo interné vyšetrovanie. Začiatkom marca skupina LafargeHolcim priznala, že jej pobočka v Sýrii platila ozbrojeným extrémistom za "ochranu" v snahe zachovať výrobu v jednom zo závodov v krajine.Viacerí vysokopostavení manažéri firmy pred vyšetrovateľmi v Paríži tvrdili, že francúzske ministerstvo zahraničných vecí bolo informované o aktivitách vedenia firmy priamo v Sýrii. Niektorí dokonca tvrdili, že diplomati na vedenie firmy vyvíjali nátlak, aby v Sýrii zostala, "že treba vydržať a že sa všetko dá do poriadku". Zdroje na ministerstve však tieto vyhlásenia spochybnili a tvrdia, že rezort naopak firmu upozorňoval na riziká, ktoré jej hrozia, ak v Sýrii zostane.Vedenie sýrskej pobočky bolo podľa zistení spravodajského portálu France Info v kontakte s oboma stranami konfliktu v Sýrii. Kým islamistom a ďalším povstalcom platilo "bakšiš" za ochranu, sýrsky štát vstúpil do továrne Lafarge v Sýrii, keď sa zmocnil akcií, ktoré vlastnil sýrsky podnikateľ.Francúzska diplomacia podľa France Info o tejto transakcii vedela. Podľa viacerých expertov by však toto zastúpenie sýrskeho štátu vo francúzskej firme nemuselo spadať pod režim sankcií uvalených na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Spomínaných 11 bývalých sýrskych zamestnancov podalo na vedenie Lafarge žalobu, pretože sa domnievajú, že ich zamestnávateľ vystavil nebezpečenstvu.Ide o udalosti zo septembra 2014, keď na cementáreň zaútočili jednotky Islamského štátu. Sýrski zamestnanci dostali vtedy príkaz zostať na mieste, zatiaľ čo francúzski manažéri sa aj so svojimi rodinami uchýlili do bezpečia. Sýrčanom sa zhruba dve hodiny pred útokom podarilo z továrne uniknúť. Následne zaslali vedeniu firmy list, v ktorom žiadali vysvetlenie celej situácie. Firma odpovedala, že evakuačný plán bol pripravený a "aj keď sa veci nevyvinuli, ako bolo naplánované, nedošlo ani k obetiam, ani k zraneným", napísal portál France Info.