V kauze obžalovaných bratov P. vypočul košický súd znalcov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. októbra (TASR) – Na Okresnom súde Košice I dnes pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze pouličnej bitky v centre Košíc z novembra 2015. Z trestného činu výtržníctva sú obvinení bratia Maroš, Branislav a Martin P., prví dvaja aj z ublíženia na zdraví.Súd dnes vypočul znalcov z odborov traumatológia a neurológia, ktorí potvrdili zranenia opísané v obžalobe u štvorice poškodených, z toho dvoch žien. V rámci dokazovania na pojednávaní zároveň púšťali obrazové záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré nočný incident zachytili.Obžalovaní sú synovci bývalého predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku, jeden z nich - Maroš P. bol v čase skutku príslušníkom Policajného zboru.K násilnej potýčke medzi bratmi po oslave narodenín a štvoricou Košičanov, vrátane dvoch žien, došlo 22. novembra okolo 3.30 h pred miestnou pizzeriou. Bitke malo predchádzať slovné obťažovanie mladej ženy zo strany bratov. Podľa videozáznamu priateľ ženy najprv od nej odsotil jedného z mužov, po čom sa stal zo strany všetkých bratov objektom bitky. Silné údery a kopanec do hlavy dostala aj mladá žena, ktorá sa im v tom snažila zabrániť. Konflikt ukončil rýchly zásah policajnej hliadky, ktorá bola nablízku.Najvážnejšie zranenia podľa znalcov utrpela poškodená Zuzana K., a to otras mozgu a podvrtnutie krčnej chrbtice s následnou posttraumatickou stresovou poruchou. Jej priateľ utrpel zmliaždenie v oblasti hlavy a drieku s postihnutím ľavej obličky. Znalci zároveň určili podľa videozáznamu, kedy a pri ktorých úderoch zrejme došlo k zraneniam.Všetci obžalovaní na prvom pojednávaní vyhlásili, že sa cítia byť nevinní, vypovedať však odmietli. Dnes sa vyjadrovali k prezentovaným obrazovým záznamom. Podľa Maroša P. videozáznam nepreukazuje, žeby mladú ženu udrel rukou do oblasti tváre. Martin P. okrem iného povedal, že traja poškodení sa aktívne zapojili do incidentu "v snahe získať nad nami fyzickú prevahu".uviedol pre novinárov splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic.Pojednávanie bolo odročené na druhú polovicu novembra, čítať sa budú listinné dôkazy, obhajoba navrhuje vypočuť ešte jedného svedka.V danej kauze po medializácii incidentu musel Martin P. odísť z funkcie technického riaditeľa Bytového podniku mesta Košice. Branislav P. prišiel o post vedúceho oddelenia verejného obstarávania a zdravotníckej techniky v košickej univerzitnej nemocnici. Tretieho z bratov Maroša P. prepustili z radov polície pre porušenie služobnej prísahy.