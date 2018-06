V kauze televíznych zmeniek polícia obvinila aj Pavla R.

Na archívnej snímke exriaditeľ Markízy Pavol R. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. júna (TASR) – Okrem Mariana K. obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v kauze zmeniek týkajúcich sa TV Markíza aj bývalého riaditeľa televízie Pavla R. Potvrdil to jeho obhajca Marek Para.Exriaditeľ súkromnej televízie a bývalý politik si v stredu večer prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti. S vyšetrovateľom NAKA sa dohodol, že sa v štvrtok dostaví o 8.00 h na výsluch.priblížil Para s tým, že spolu s klientom musia zvážiť rozsah a obsah výpovede. Pavol R. zrejme podľa jeho obhajcu podá proti obvineniu sťažnosť, ktorú by mal odôvodniť v najbližších dňoch.doplnil Para.Obhajca Pavla R. sa obáva, že konanie polície voči jeho klientovi mohlo byť účelové a mohlo súvisieť so snahou prekryť protest farmárov.doplnil Para.Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že podnikateľa Mariana K. v stredu zadržala NAKA vo veci týkajúcej sa zmeniek. Pavol R. sa zatiaľ zadržaniu vyhol, jeho advokát sa domnieva, že k tomu napomohla ich iniciatíva. Po zadržaní Mariana K. prišiel Pavol R. v stredu večer podľa jeho obhajcu iniciatívne sám na NAKA za vyšetrovateľom, ktorý s tým súhlasil.Obhajca podnikateľa Mariana K., ktorým je Martin Pohovej, vysvetlil, že v tomto štádiu konania sa oboznamujú s dôvodmi vznesenia obvinenia, ktoré napadli sťažnosťou. Stanovisko obhajca poskytne podľa jeho písomného vyjadrenia až potom, ako sa oboznámi so spisovým materiálom.Bývalý riaditeľ televízie Markíza mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Mariána K. a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Kočnera žiada od Ruska a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur.Podľa informácií medializovaných v máji Marian K. zobral zo súdu zmenky, odôvodnil to tým, že ich chce expertízne preskúmať. Pojednávanie v zmenkovom spore, ktoré sa malo uskutočniť v stredu bolo zrušené, a to z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov vzhľadom na účelnosť konania.Televízia podala trestné oznámenie na Mariana K. a Pavla R. za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Prípadom sa zaoberá NAKA. Vysielateľ tiež požiadal Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Marianom K. riadne splnili daňové povinnosti.