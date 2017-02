V kauze týrania exposlancom Smeru-SD vypovedali na súde svedkovia

Na archívnej snímke je exposlanec Národnej rady SR Vladimír J. . Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Prievidza 17. februára (TASR) - Výpoveďami svedkov pokračovalo dnes na Okresnom súde (OS) v Prievidzi hlavné pojednávanie s exposlancom Národnej rady SR a bývalým okresným šéfom Smeru-SD Vladimírom J., ktorý čelí obžalobe z týrania blízkej a zverenej osoby. Toho sa mal podľa prokuratúry dopustiť na svojej bývalej manželke a maloletej dcére, a to od roku 2003 do februára 2015. Najbližšie sa súd bude kauzou zaoberať budúci mesiac.Na dnešnom hlavnom pojednávaní vypočul senát siedmich svedkov, informoval TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.uviedol.Súd v kauze týrania sa začal 16. marca 2016, k obžalobe sa vtedy vyjadril samotný exposlanec, ako i zástupkyňa opatrovníka maloletej. Na jej žiadosť sa pojednávanie koná s vylúčením verejnosti, a to v záujme maloletej poškodenej, keďže sa na súde preberá aj jej zdravotný stav. Prípadom sa senát zaoberal zatiaľ sedemkrát, okrem svedkov vypočul aj exmanželku bývalého poslanca a prehrával zvukové nahrávky zo spisu.Podľa znenia obžaloby sa mal Vladimír J. v bytoch v Bratislave a Prievidzi správať k svojej vtedajšej manželke a maloletej dcére tak, že im spôsoboval psychické utrpenie, pričom jeho konanie malo u oboch vyvolávať úzkosť, stres a strach. Exposlanec ich mal okrem iného opakovane vyháňať z bytu v Prievidzi i Bratislave, svojej vtedajšej manželke mal zakazovať stretávať sa s rodinou, vyhrážať sa jej aj s pištoľou a dopustiť sa na nej fyzického násilia. Vladimír J. sa tiež podľa obžaloby mal k dnes už bývalej manželke a dcére správať agresívne a vulgárne im nadávať, dcéra pritom mala trpieť panickými úzkostnými záchvatmi. Obžalovaný, ako uviedla prokurátorka, sa mal skutkov týrania dopustiť po dlhší čas a závažnejším spôsobom konania. V prípade, ak ho súd uzná vinným, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.Obhajca bývalého poslanca Ľubomír Hrežďovič, ako i samotný Vladimír J. s obžalobou nesúhlasili a vinu na prvom pojednávaní odmietli. Tvrdili, že skutkové vety výrokovej časti obžaloby nekorešpondujú s dôkazmi, ktoré boli zadokumentované a zhromaždené v prípravnom konaní. Mali tiež zásadné pochybnosti a výhrady o zachovaní totožnosti skutku v obžalobe. "Cítim sa nevinný v plnom rozsahu obžaloby," vyhlásil vlani v marci na súde exposlanec.Obžalobu na Vladimíra J. podala na prievidzský OS Okresná prokuratúra v Prievidzi 9. decembra 2015, pričom jej podanie zdôvodnila zadováženými dôkazmi v prípravnom konaní. Ešte predtým jej doručil prievidzský policajný vyšetrovateľ návrh na postúpenie veci na prerokovanie konania obvineného ako priestupku, s čím prokuratúra nesúhlasila.Obvineniu z týrania blízkej a zverenej osoby čelí Vladimír J. od marca 2015. Svojho poslaneckého mandátu a funkcie okresného šéfa Smeru-SD sa vzdal po medializácii konfliktov so svojou, dnes už bývalou manželkou.