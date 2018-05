V kauze úmrtia 71 migrantov v kamióne odmieta hlavný obžalovaný vinu

Policajní a forenzní experti vyšetrujú pri nákladnom aute, ktoré je odstavené na krajnici diaľnice A4 pri rakúskom meste Parndorf, južne od Viedne 27. augusta 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke policajní a forenzní experti vyšetrujú pri nákladnom aute, ktoré je odstavené na krajnici diaľnice A4 pri rakúskom meste Parndorf, južne od Viedne 27. augusta 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. mája (TASR) - V pokračujúcom súdnom procese v kauze zavinenia smrti 71 migrantov nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute v Rakúsku súd v juhomaďarskom Kecskeméte v piatok vypočul hlavného obvineného, ktorým je podľa obžaloby vodca bandy - Afganec žijúci v Srbsku.Podľa agentúry MTI obvinený poprel, že by mal v kauze vodcovskú úlohu. Tvrdil, že iba sprostredkovával informácie medzi skutočnými vodcami gangu prevádzačov a jeho členmi - ostatnými obvinenými.povedal muž, podľa ktorého jeho rady, ktoré poskytoval, vníma prokuratúra ako rozkazy. Poznamenal, že každý si bol vedomý rizika, ktoré sa s prevozom migrantov spája, a všetci vrátane migrantov sa na tomto riziku podieľali.Hlavný obvinený podotkol, že záujmom každého bolo, aby pašovanie migrantov prebehlo rýchlo a účinne. Zdôraznil, že zabezpečenie vyhovujúceho auta a zorganizovanie prepravy neboli jeho úlohou.Proces bude pokračovať 25. mája vypočúvaním ďalších obvinených.Gang pozostávajúci z 11 občanov Bulharska, dvoch Afgancov a jedného občana s bulharsko-libanonským občianstvom prepašoval v období od februára do augusta 2015 do krajín západnej Európy pri 31 cestách celkove 1200 ľudí v uzatvorených nákladných automobiloch bez vetrania.Vo vyšetrovacej väzbe je 11 obvinených, traja sú na úteku.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Proces, ktorý sa začal 21. júna 2017, sa mal skončiť vynesením rozsudkov pôvodne ešte pred koncom minulého roka.