V kauze úmrtia 71 migrantov v kamióne vypovedal obvinený Bulhar

Budapešť 22. januára (TASR) - V kauze zavinenia smrti 71 migrantov nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute v Rakúsku vypovedal v pondelok na súde v juhomaďarskom Kecskeméte jeden z obvinených Bulharov. Informovala o tom agentúra MTI.Bulhar, ktorý podľa obžaloby 26. augusta 2015 sprevádzal kamión s utečencami z Kecskemétu smerom k rakúskym hraniciam, v prebiehajúcom súdnom pojednávaní povedal, že keby bol vedel, že ľudia v aute nemajú vzduch, sám by povedal polícii, aby nákladné auto zastavila.Priznal, že sa zúčastnil viacerých prevozov migrantov, ale vozidlá iba sprevádzal. Viaceré body obžaloby podľa jeho slov nezodpovedajú pravde. Okrem iného poznamenal, že do Maďarska prišiel na požiadanie svojho priateľa a na transporte ľudí sa nechcel podieľať.Obvinený poprel, že by ktorémukoľvek vodičovi čokoľvek nariaďoval alebo že by sa niekomu vyhrážal. Na konci svojej čítanej výpovede vyjadril sústrasť pozostalým a ľútosť nad úmrtím migrantov.Vypočúvanie tohto obvineného pokračuje v utorok.Zo spisu obžaloby vyplýva, že Bulhar, ktorý pri niektorých cestách priamo viezol utečencov, inokedy zas šoféroval sprievodné vozidlo zabezpečujúce trasu auta s migrantmi, do siete prevádzačov zapojil troch ďalších členov.Podľa obžaloby bol vodcom bandy Afganec žijúci v Srbsku. Skupina obžalovaných zostáva až do vynesenia rozsudkov prvostupňového súdu vo vyšetrovacej väzbe, rozhodol súd koncom vlaňajšieho októbra.Gang pozostávajúci z 11 občanov Bulharska, dvoch Afgancov a jedného občana s bulharsko-libanonským občianstvom prepašoval v období od februára do augusta 2015 do krajín západnej Európy pri 31 cestách celkove 1200 ľudí v uzatvorených nákladných automobiloch bez vetrania.Vo vyšetrovacej väzbe je 11 obvinených, traja sú na úteku.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Proces, ktorý sa začal 21. júna 2017, sa mal skončiť vynesením rozsudkov pôvodne ešte pred koncom minulého roka.spravodajca TASR Ladislav Vallach