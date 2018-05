V KDR spustili očkovaciu kampaň proti ebole

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 21. mája (TASR) - V Konžskej demokratickej republike (KDR) začala v pondelok očkovacia kampaň proti ebole s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu. Oznámil to v Ženeve šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus počas každoročného zasadnutia WHO, ktorého sa zúčastnilo viac ako 190 členských krajín.Medzinárodná svetová aliancia pre očkovanie (GAVI) podľa agentúry DPA uviedla, že v KDR je dostupných 5400 vakcín od WHO a do tejto stredoafrickej krajiny smeruje ďalších 4000.povedal šéf aliancie Seth Berkley. Na zasadnutí organizácie WHO Nemecko vyčlenilo na boj s ebolou päť miliónov eur.Podľa sobotných údajov ministerstva zdravotníctva v KDR doteraz v provincii Equateur celkovo evidujú 46 prípadov tohto ochorenia, pričom u 21 pacientov sa prítomnosť vírusu eboly potvrdila, u ďalších 21 osôb je pravdepodobná a u ďalších pacientov existuje podozrenie, že sa týmto nebezpečným vírusom nakazili. Ebole v Konžskej demokratickej republike doposiaľ podľahlo 26 ľudí.Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent, úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.