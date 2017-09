V kempoch NHL sa predstaví 17 Slovákov, vrátane štyroch nováčikov

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slováci v hlavných kempoch klubov NHL:



Boston Bruins - Zdeno Chára (o)*, Peter Cehlárik (ú)**



Calgary Flames - Marek Hrivík (ú)**, Adam Ružička (ú)°



Detroit Red Wings - Tomáš Tatar (ú)*



Edmonton Oilers - Andrej Sekera (o)*-x



Chicago Blackhawks - Richard Pánik (ú)*, Tomáš Jurčo (ú)*, Radovan Bondra (ú)°, Marián Hossa (ú)*-x



Los Angeles Kings - Marián Gáborík (ú)*-x



Montreal Canadiens - Martin Réway (ú)**



New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)°



New York Islanders - Jaroslav Halák (b)*



Ottawa Senators - Christián Jaroš (o)**



Tampa Bay Lightning - Peter Budaj (b)*, Erik Černák (o)**



Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)*, Kristián Pospíšil (ú)°



Winnipeg Jets - Marko Daňo (ú)*







Pozn.:



x-uvedený na tímovej súpiske, ale zo zdravotných dôvodov vynechá kemp (Hossa vynechá celú sezónu)



*-jednocestná zmluva



**-dvojcestná zmluva



°-nemá zmluvu

New York 17. septembra (TASR) - Dokopy 17 slovenských hokejistov sa predstaví v predsezónnych hlavných kempoch klubov NHL. Na súpiskách zámorských tímov sa objavilo až 20 slovenských mien, trojica Andrej Sekera, Marián Gáborík a Marián Hossa sa však na ne dostala iba formálne, keďže zo zdravotných dôvodov prípravné kempy vynechajú, Hossa pre kožné ochorenie aj celú sezónu.Profiligové kluby otvárali brány svojich kempov od štvrtka do soboty. Začali sa tradičnými vstupnými prehliadkami, po nich nasledovali prvé spoločné tréningy, často vo viacerých skupinách, a po nich séria prípravných stretnutí. V tých úvodných väčšinou tímy testujú mladé nádeje a nové tváre, klubové stálice zvyknú naskočiť do prípravných zápasov až neskôr.Slováci majú v profiligových kluboch rôzne pozície. Istotu prvého tímu majú Peter Budaj (Tampa Bay), Jaroslav Halák (NY Islanders), Zdeno Chára (Boston), Tomáš Tatar (Detroit) i Richard Pánik (Chicago). Rovnako aj Sekera (Edmonton), ktorý však po májovej operácii natrhnutého predného krížneho väzu v kolene nebude svojmu mužstvu ešte dlhšie k dispozícii. Pôvodná prognóza hovorila, že vrátiť do akcie by sa mal po šiestich až deviatich mesiacoch od zákroku. Polročná prognóza však vyzerá v súčasnosti príliš optimisticky.prezradil najnovšiu informáciu ohľadne Sekerovho zdravotného stavu tréner Oilers Todd McLellan. Gáborík po aprílovej operácii kolena takisto ešte nie je pripravený hrať a s učitosťou vynechá predsezónne turné Los Angeles v Číne. Zatiaľ nie je známe, či stihne otvárací súťažný zápas "kráľov".Na kempovú súpisku zaradili v Chicagu aj Hossu, ten však pre kožné problémy vynechá celý nasledujúci ročník a je možné, že už si na profesionálnej úrovni hokej nezahrá. Pre Blackhawks je to veľká strata, v osobe Mariána Hossu prišli o vzorového spoluhráča.povedal na adresu skúseného slovenského krídelníka jeho spoluhráč Patrick Kane.Pozícia ďalších slovenských hráčov už nie je taká pevná. Martin Marinčin (Toronto), Tomáš Jurčo (Chicago), Marko Daňo (Winnipeg) či Peter Cehlárik (Boston) sa budú snažiť stabilizovať miesto v zostavách svojich tímov. Novú kariérnu etapu otvára útočník Marek Hrivík, ktorý po dlhoročnom pôsobení v organizácii New Yorku Rangers zamieril v lete do Calgary a počas kempu sa bude snažiť vybojovať miesto v kádri Flames.Z nováčikovských kempov si miestenky do hlavných kempov vybojovali siedmi mladí Slováci - Martin Réway (Montreal), Christián Jaroš (Ottawa), Erik Černák (Tampa Bay), Radovan Bondra (Chicago), Adam Ružička (Calgary), Marián Studenič (New Jersey) a Kristián Pospíšil (Toronto). Ich šance na prienik do prvého mužstva sú už menšie, zmeniť by to mohol vydarený kemp. Do hlavného kempu sa z nováčikovského nedostal zo Slovákov iba brankár Adam Húska, ktorý patrí New Yorku Rangers. To sa však u neho čakalo, keďže najbližšie dve sezóny plánuje ešte ochytať v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies.Jednocestnú zmluvu má podpísanú 11 hráčov spod Tatier, dvojcestnú zmluvu piati a o nováčikovský kontrakt zabojujú štyria - Bondra, Ružička, Studenič a Pospíšil.