V Kežmarku otvoria v nedeľu turistickú sezónu aj na hrade

Kežmarský hrad Foto: TASR Foto: TASR

Kežmarok 6. mája (TASR) - Letnú turistickú sezónu v Kežmarku otvoria v nedeľu 7. mája nielen na hrade, ale aj v celom historickom meste. Jej otvorením bude žiť celé mesto. Samospráva chce miestnym, ale aj turistom priblížiť vzácne pamiatky nachádzajúce sa v Kežmarku.," informovala komunikačná manažérka mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová. Od 13.00 do 15.00 h bude pre návštevníkov prístupný interiér Baziliky sv. Kríža. Záujemcovia sa môžu prejsť aj po náučnom chodníku v lesoparku Sever so začiatkom o 14.00 h.Mesto Kežmarok v nedeľu zabezpečí bezplatnú dopravu poschodovým autobusom z Popradu do Kežmarku a späť." uviedla Šlosárová. Autobus vyrazí späť do Popradu o 15.45 a 18.30 h spred hradu.O 13.00 h otvoria letnú sezónu aj na hrade. Na nádvorí bude pripravený kultúrny program, počas ktorého vystúpi skupina historického šermu Cohors, kúzelník a detský folklórny súbor Maguráčik. Pre deti budú k dispozícii aj tvorivé dielne s hrnčiarom či jazda na koníkoch. "," dodala komunikačná manažérka.Kežmarský hrad vlani navštívilo viac ako 41.000 návštevníkov, čo je o vyše 12 percent viac v porovnaní s rokom 2015.