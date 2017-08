V Kežmarku vymenia rozvody tepla a teplej úžitkovej vody

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Kežmarok 21. augusta (TASR) – Na sídlisku Sever v Kežmarku začali s výmenou rozvodov tepla a teplej vody. Podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka ide o rekonštrukciu rozvodov, ktoré mali zhruba 50 rokov. Výmenou by sa podľa neho mali vyriešiť problémy s kvalitou teplej vody v tejto časti mesta.povedal Ferenčák. Investíciu za zhruba 300.000 eur bude financovať správca bytových a nebytových priestorov a dodávateľ tepla v meste Kežmarok - spoločnosť Spravbytherm z vlastných zdrojov. Odstávka teplej vody je na ulici Pod lesom naplánovaná do konca augusta.Rozvody dosiahli svoju životnosť. Spoločnosť ich zamení za vysokokvalitné predizolované plastové potrubie.vysvetlil konateľ spoločnosti Marín Bešenej. Ich výmenou sa zlepšia vlastnosti teplej vody. Podľa jeho slov v plastovom potrubí nedochádza k usadeninám v ich vnútri.V priebehu budúceho roka by sa s výmenou rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody malo v meste pokračovať na Severnej ulici.