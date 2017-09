V kinách zaznie posledné slovo legendárnych Black Sabbath

Na snímke spevák Ozzy Osbourne počas koncertu anglickej heavy metalovej legendy, skupiny Black Sabbath. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Posledné slovo najúspešnejšej metalovej kapely všetkých čias zaznie v kinách na celom svete vo štvrtok 28. septembra. Aj vybrané slovenské kiná budú premietať koncertný film s názvom Black Sabbath: The End of The End. Dokument vznikol z dvoch monštruóznych koncertov heavymetalových klasikov v ich domovskom Birminghame, ktorými sa Black Sabbath tento rok vo februári rozlúčili so svojimi fanúšikmi.Počas vystúpení završujúcimi takmer 50-ročnú éru vynálezcov heavy metalu zazneli najslávnejšie hity ako Iron Man, Paranoid alebo protivojnová skladba War Pigs v podaní pôvodnej zostavy kapely vrátane Ozzyho Osbourna, gitaristu Tonyho Iommiho a basgitaristu Terrencea "Geezera" Butlera.Black Sabbath odohrali počas polstoročia dlhej kariéry viac ako 80 koncertných šnúr, ktoré videlo viac než milión fanúšikov po celom svete. Skladby, ktoré zazneli na derniérovom pódiu, vo filme doplnia zákulisné zábery a osobné rozhovory členov kapely o desaťročnom spoločnom pôsobení. Kamera navštívi tiež nahrávacie štúdio, kde si rockeri strihnú staré skladby, ktoré nikdy nezazneli pred živým publikom. Film ako "labutiu pieseň" najväčšej heavymetalovej kapely všetkých čias nakrútil Dick Carruthers, ostrieľaný režisér, ktorý sa podpísal po viacero veľkých hudobných snímok.Projekcie so začiatkom o 20.30 sa konajú v kinosálach Cinemax v Banskej Bystrici, Bratislave, Dunajskej Strede, Košiciach, Nitre, Poprade, Prešove, Skalici, Trenčíne, Trnave a Žiline.TASR informovala za spoločnosť Cinemax Barbora Menzl Drobná.