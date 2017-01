V Kirgizsku obnovili záchranné práce na mieste pádu tureckého lietadla

Na mieste zrútenia tureckého nákladného lietadla v oblasti medzinárodného letiska Manas v kirgizskom Biškeku v utorok 17. januára 2017 záchranári našli posledné, štvrté telo člena posádky lietadla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biškek 17. januára (TASR) - Na mieste zrútenia tureckého nákladného lietadla v oblasti medzinárodného letiska Manas v kirgizskom Biškeku dnes záchranári našli posledné, štvrté telo člena posádky lietadla.Informovalo o tom dnes kirgizské ministerstvo pre mimoriadne situácie. Záchranné a pátracie práce na mieste nešťastia pokračujú, keďže sa zatiaľ nenašla druhá z tzv. čiernych skriniek. Prvú - so záznamov rozhovorov v pilotnej kabíne - našli v pondelok a previezli na expertízu do Moskvy.Nákladné lietadlo smerujúce z Hongkongu do Biškeku havarovalo neďaleko cieľového letiska 16. januára približne o 07.20 h miestneho času (02.20 h SEČ). O život prišlo najmenej 37 ľudí. V súvislosti s tragédiou je dnes v Kirgizsku vyhlásený štátny smútok.Podľa doterajších informácií stroj pravdepodobne minul pristávaciu dráhu a narazil do obytných domov v záhradkárskej osade pri letisku. Zničených bolo 32 rodinných domov. Väčšinu z najmenej 37 obetí, ktorých už identifikovali, tvoria miestni obyvatelia. Medzi mŕtvymi je aj 17 detí. Pätnásť ľudí vrátane šiestich detí hospitalizovali s rôznymi zraneniami.Havarované lietadlo Boeing 747-400 patrilo tureckej leteckej spoločnosti ACT Airlines. Posádku lietadla tvorili podľa tureckých zdrojov štyri osoby. Lietadlo prevážalo náklad s hmotnosťou vyše 80 ton.Do vyšetrovania príčin nešťastia sa okrem kirgizských špecialistov zapoja aj vyšetrovatelia Medzištátneho leteckého výboru (MAK) zriadeného v roku 1991 členmi Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), odborníci z Turecka a USA ako krajiny, kde sídli výrobca lietadla.