V Kirgizsku zatvorili americkú základňu, hrozil raketový útok

Na ilustračnej snímke americké bojová lietadlo A-10C Thunderbolt Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Čolpon-Ata 24. júla (TASR) - Americká letecká základňa Manas v Kirgizsku predstavovala vážnu hrozbu pre bezpečnosť tejto stredoázijskej republiky. To bol jeden z dôvodov, prečo sme základňu zatvorili, povedal dnes kirgizský prezident Almazbek Atambajev." citovala Atambajeva agentúra TASS.Napätá situácia podľa prezidenta pokračovala do roku 2014, keď základňu zatvorili.doplnil.Američania mali základňu na letisku pri metropole Biškek od roku 2001 a slúžila na podporu operácií Severoatlantickej aliancie v Afganistane.Atambajev dodal, že v Kirgizsku má teraz vojenskú leteckú základňu Rusko. Podľa novej dohody však bola prítomnosť ruskej armády v krajineK odovzdaniu základne Manas došlo v čase, keď vtedajší americký prezident Barack Obama začal znižovať americkú angažovanosť v Afganistane a Moskva začala realizovať návrat na svoj "starý imperiálny dvor", komentovala vtedy situáciu agentúra Reuters.Cez základňu Manas prešlo cestou do Afganistanu alebo pri odchode z tejto krajiny vyše 5,3 milióna príslušníkov americkej armády. Základňa vybavila desaťtisíce zásielok nákladu a misií na doplnenie pohonných látok.