V Kolárove zadržali Maďara, ktorý bol dva a pol roka na úteku

Bratislava 23. decembra (TASR) - Slovenskí policajti zadržali vo štvrtok (22. 12.) o 1.30 hod. v Kolárove 49-ročného občana Maďarska Imreho H., na ktorého mestský súd v severomaďarskom Györi ešte v lete v roku 2014 vydal európsky zatýkací rozkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.V rokoch 2005 až 2007 Imre H. s ďalšími spolupáchateľmi vo viac ako 30 prípadoch prostredníctvom falšovaných dokumentov sprostredkovávali hypotekárne úvery. Odsúdený sa na Slovensku zdržiaval dlhšiu dobu, ako úkryt mu slúžil rodinný dom v okrajovej časti Kolárova, kde ho policajti aj zadržali.uviedla Denisa Baloghová z Prezídia Policajného zboru SR s tým, že zatýkanie prebehlo rázne a bez akýchkoľvek zranení.Imre H. bol po zadržaní na pokyn prokurátora Krajskej prokuratúry v Nitre umiestnený do cely policajného zaistenia a v súčasnosti prebiehajú úkony na jeho vydanie do Maďarska.