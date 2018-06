V komárňanskej nemocnici chýba krv, uskutoční sa tam mimoriadny odber

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 16. júna (TASR) – V komárňanskej nemocnici chýba krv. Verejnosť môže vzácnu tekutinu darovať mimoriadnej aj v sobotu do 11.00 h. v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia. Nemocnica tak chce umožniť darovať krv aj tým, ktorí sa k odberom nedostanú kvôli pracovným či iným povinnostiam počas pracovného týždňa.Ako uviedla primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia Enikő Radi,Darovaná krv je dôležitá pri úrazoch a nehodách, informovala Alžbeta Sivá, hovorkyňa skupiny Agel, ktorej členom je aj Nemocnica Komárno.zhrnula.Dobrovoľným darcom sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kilogramov. Deň pred odberom by mal človek veľa piť, nejesť mastné jedlá a jeho raňajky by mali tvoriť len ľahké potraviny. Na odber by nemali prísť ľudia nalačno, fajčeniu a pitiu alkoholu sa tiež treba vyhnúť približne 12 až 14 hodín pred odberom. Vhodnosť darcu posúdi lekár priamo na mieste, odber krvi trvá necelých desať minút.