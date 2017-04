V Komárne bude pouličný beh. Uzavreté sú viaceré cesty

Beh Foto: TASR/Štefan Puškáš Beh Foto: TASR/Štefan Puškáš

Komárno 20. apríla (TASR) - V meste Komárno bude v nedeľu (23. 4.) úplne uzavretá cesta na ulici Záhradnícka, v úseku od jej križovatky s miestnou komunikáciou ulice Palatínova po križovatku s ulicou Platanová alej a uzavreté budú aj miestne komunikácie v Komárne. Daná uzávera bude v čase od 12.50 hod do 14.00 hod.Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková, predmetné komunikácie budú uzavreté z dôvodu zabezpečenia 43. ročníka Medzinárodného rekreačného pouličného behu Komárno - Komárom. "Osobné motorové vozidlá budú odkláňané na miestnu komunikáciu ulice A. Jedlíka a ulicu Platanová alej, po ktorých sa dostanú k hraničnému priechodu. Hraničný most bude čiastočne uzavretý, to znamená, že premávka na ňom bude vykonávaná v jednom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery z a do Maďarska," vyjadrila sa Čuháková.