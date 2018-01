V kombinácii premiérový triumf Muffata-Jeandeta, Adam Žampa 35.

Slovenský slalomár Adam Žampa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky alpskej kombinácie SP vo Wengene: 1. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) 2:35,29 min. (1:46,21-49,08), 2. Pavel Trichičev (Rus.) +0,96 s (1:46,25-50,00), 3. Peter Fill (Tal.) +1,15 (1:44,42-52,02), 4. Kjetil Jansrud (Nór.) +1,16, 5. Dominik Paris (Tal.) +1,18, 6. Mauro Caviezel +1,23, 7. Justin Murisier (obaja Švajč.) +1,30, 8. Matthias Mayer (Rak.) +1,37, 9. Bryce Bennett (USA) +1,45, 10. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +1,50, ..., 35. Adam ŽAMPA +5,99 (1:48,37-52,91), Andreas ŽAMPA (obaja SR) nedokončil



Poradie SP (20 z 37): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 874 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 720, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 547, 4. Jansrud 530, 5. Aksel Lund Svindal (Nór.) 454, 6. Mayer 350, ..., 111. Andreas ŽAMPA 13, 120. Adam ŽAMPA 10



Konečné poradie v kombinácii (2): 1. Fill 140 b., 2. Jansrud 110, 3. Muffat-Jeandet 105, 4. Pinturault 100, 5. Caviezel 90, 6. Trichičev 80

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wengen 12. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Victor Muffat-Jeandet sa stal víťazom piatkovej alpskej kombinácie Svetového pohára. Vo švajčiarskom Wengene figuroval po kombinačnom zjazde až na 27. pozícii, ale suverénne najlepšou slalomovou jazdou sa katapultoval na najvyšší stupienok a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Druhé miesto obsadil so stratou 96 stotín sekundy senzačne Rus Pavel Trichičev, ktorý bol po 1. časti kombinácie až 29., no rovnako ako Muffat-Jeandet využil v slalome výhodnú štartovú pozíciu. Na pódiu ich doplnil tretí Peter Fill, ktorý vďaka tomu získal malý krištáľový glóbus za kombináciu. Taliansky zjazdár nazbieral v dvoch pretekoch alpskej všestrannosti dokopy 140 bodov, predtým bol druhý v Bormiu. Slovenský reprezentant Adam Žampa na body nedosiahol, na víťaza stratil v súčte 5,99 sekundy a obsadil 35. priečku. Jeho brat Andreas preteky nedokončil.V piatkovej súťaži neštartovali víťaz prvej kombinácie sezóny Alexis Pinturault či líder seriálu Marcel Hirscher, keďže sa chceli koncentrovať na nedeľňajší špeciálny slalom. Oproti klasickému lauberhornskému zjazdu skrátili organizátori trať toho kombinačného o približne 50 sekúnd, štartovalo sa z búdky niekoľko desiatok metrov nad skokom Hundschopf. Hneď so štartovým číslom 1 zajazdil kritériový čas Fill, ktorý sa potom v cieli dlho vyhrieval na vedúcej pozícii. Tam vydržal až do jazdy krajana Dominika Parisa, ktorý ho predstihol o púhe dve stotiny. Všetkých však ohúril časom Vincent Kriechmayr, Rakúšan výborne zvládol kľúčovú pasáž - výjazd z Kernenovho esíčka - a Talianom nadelil trištvrte sekundy. Ako špecialista na rýchlostné disciplíny nemal však v súťaži "veľké oči". Priblížil sa mu potom už len Hannes Reichelt, ktorý stratil na krajana 59 stotín, ale v kombinačnom slalome neštartoval. Pozornosť sa upriamovala na všestrannejších pretekárov, majster sveta zo St. Moritzu Luca Aerni mal po 1. časti stratu 2,15 s na Kriechmayra, v hre bol i jeho švajčiarsky tímový kolega Mauro Caviezel či Rakúšan Romed Baumann (obaja +1,56).Mäkký a stále sa zhoršujúci povrch dával v kombinačnom slalome šancu špecialistom na túto disciplínu, ktorí vyrazili na trať medzi prvými. Príležitosti sa chopil Muffat-Jeandet, ktorý predviedol fantastickú jazdu a dostal sa jasne do vedenia. Ďalší favoriti pohoreli - Aerni vypadol v náročne postavenom prejazde do strminy, Caviezel stratil na Francúza 1,23 sekundy a Baumann totálne prepadol. Podmienky na trati sa neustále zhoršovali, navyše viditeľnosť v hornej časti znižovala hustá hmla, čo zvyšovalo šance Muffata-Jeandeta. Z klasických zjazdárov neprekvapil nik, Innerhofer a Kriechmayr svoje jazdy dokonca nedokončili a Fill sa zaradil na tretiu priečku za senzačného Rusa Trichičeva. Francúz sa napokon mohol tešiť zo svojho prvého víťazstva v SP, doteraz boli jeho najlepším umiestením tri druhé miesta, z toho dve v superkombinácii (Wengen 2015 a Kitzbühel 2016).povedal pre ORF Muffat-Jeandet. Radosť mal aj Fill, ktorý ovládol sezónne hodnotenie disciplíny:Z dvojice slovenských reprezentantov sa ani jeden nezmestil v kombinančnom zjazde do elitnej tridsiatky, Adamovi Žampovi po ňom patrila priebežná 57. pozícia so stratou 4,71 s na Kriechmayra, jeho brat Andreas figuroval na 60. priečke (+5,54). V slalome sa tak museli pasovať už s riadne zničenou traťou. Adam na nej predviedol 28. najlepšiu jazdu a celkovo sa posunul na 35. miesto, Andreas vypadol.