V komunálnych voľbách v Tunisku vedú islamisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis 7. mája (TASR) - V nedeľňajších v prvých slobodných komunálnych voľbách od revolúcie v roku 2011 v Tunisku podľa očakávania zvíťazila islamistická Strana obnovy (an-Nahda), ktorá získala 27,5 percenta hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Sigma Conseil zverejnených neskoro večer v tuniskej televízii, informovala agentúra DPA.Na druhom mieste skončil so ziskom 22,5 percenta hlasov sekulárny Hlas Tuniska (Nidáa Túnis) prezidenta Bádžího Káida Sibsího.Ďalšie strany, ktoré však nekandidovali vo všetkých obciach, skončili hlboko v poli porazených.Komunálne voľby sprevádzala nízka účasť. Podľa volebnej komisie svoj hlas prišlo odovzdať len 33,7 percenta zaregistrovaných voličov. Oficiálne výsledky volieb budú známe až o niekoľko dní.Už minulý víkend mohli prvýkrát hlasovať aj členovia bezpečnostných síl a armády. V ich radoch dosiahla volebná účasť 12 percent.Do komunálnych volieb sa zaregistrovalo len 5,3 milióna z vyše 11 miliónov Tunisanov, ktorí si mohli vybrať z viac ako 2000 kandidátskych listín. Štyridsaťdeväť percent z kandidátov boli ženy. Takmer polovica kandidátov boli osoby nezávislé od politických strán a mnohí z nich sú úplní politickí nováčikovia.Komunálne voľby v Tunisku sú podľa agentúry AP považované za rozhodujúci krok ku konsolidácii demokracie v tomto severoafrickom štáte, ale aj za prvý krok k decentralizácii zakotvenej v ústave z roku 2014. Doteraz o dianí na lokálnej úrovni rozhodovali centrálne úrady, o ktorých sa v Tunisku tvrdí, že bývajú zaťažené klientelizmom.Európska únia vyslala do Tuniska 124-člennú pozorovateľskú misiu, ktorá nezistila zásadnejšie nezrovnalosti.