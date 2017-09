V koncepte tzv. Lokálneho zdroja od SAPI je niekoľko otvorených otázok

Ilustračné foto Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Návrh tzv. Lokálneho zdroja Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) má Ministerstvo hospodárstva (MH) SR k dispozícii a dôkladne ho posudzuje. Potvrdil to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano v reakcii na legislatívnu iniciatívu fotovoltickej asociácie.Koncept Lokálneho zdroja môže podľa Stana prispieť k zvýšeniu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), z pohľadu rezortu je v ňom však niekoľko otvorených otázok, ktoré sú predmetom prerokovania aj s príslušnými inštitúciami.upozornil Stano.Podčiarkol, že MH SR pripravuje reformu podpory elektriny z OZE, ktorá sa pripravuje v súlade s filozofiou postupného znižovania podpory týmto zdrojom.vysvetlil hovorca rezortu hospodárstva.Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy podľa Stana patrí výlučne do pôsobnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.dodal Stano.SAPI koncom augusta informovala, že sa rozhodla predstaviť legislatívny návrh tzv. Lokálneho zdroja, ktorý by mal na energetickom trhu umožniť inštaláciu ďalších zdrojov energie bez dodatočných nákladov. Legislatívny návrh je podľa SAPI odpoveďou na dosiahnutie ďalších energetických úspor a zároveň priblíži Slovensko k splneniu záväzkov voči EÚ v oblasti OZE. Návrh zákona si navyše nevyžaduje žiadnu formu dotácie či inej finančnej podpory zo strany štátu.Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť OZE, teda slnko, voda, vietor, biomasa alebo geotermálna energia alebo vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla. Aby sa ale zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.Celkový inštalovaný výkon tzv. Lokálneho zdroja nesmie presiahnuť výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, čo znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. Z dôvodu toho, aby bolo možné odblokovaťje maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja na dodávku elektriny do siete stanovená na nula wattov, čo znamená, že distribučné spoločnosti nemusia pre lokálny zdroj rezervovať kapacitu svojej siete.Lokálny zdroj totiž do tejto siete podľa SAPI neplánuje svoj výkon dodávať. Prebytočnú energiu, ktorá vznikne neplánovane tým, že sa krátkodobo nepodarí výrobcovi zosúladiť aktuálnu výrobu a spotrebu, môže výrobca odovzdať do sústavy, ale jej množstvo nesmie prekročiť 10 % predpokladanej ročnej výroby elektriny daného lokálneho zdroja. Ak výrobca danú hodnotu prekročí, môže prevádzkovateľ sústavy jeho zdroj odpojiť.