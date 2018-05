V konečnej nominácii Panamy na MS v Rusku aj Davis z Dunajskej Stredy

Na snímke vpravo Eric Davis. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Nominácia Panamy na MS do Ruska



Brankári: Jose Calderon (FC Chorrillo), Jaime Penedo (Dinamo Bukurešť), Alex Rodriguez (FC San Francisco)

Obrancovia: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Eric Davis (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Roman Torres (Seattle Sounders)

Stredooliari: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Club Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Bucaramanga), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima), Jose Luis Rodriguez (KAA Gent)

Útočníci: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense), Ismael Diaz (Deportivo La Coruna), Blas Perez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sports Boys), Gabriel Torres (CD Huachipato)

Panama City 31. mája (TASR) - Tréner futbalistov Panamy Hernan Dario Gomez uzavrel nomináciu na MS do Ruska. Medzi 23 hráčmi je aj obranca Eric Davis z FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorého po nedávno skončenej sezóne 2017/18 zaradili do najlepšej jedenástky Fortuna ligy.V nominácii je okrem hráčov z domácej súťaže aj niekoľko legionárov. Šestica Fidel Escobar, Michael Murillo, Harold Cummings, Adolfo Machado, Roman Torres a Alex Rodriguez pôsobí v severoamerickej MLS. Informoval o tom portál ESPN.